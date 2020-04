A bármixer és barista oktatás legkorszerűbb oktató központja már Szegeden is!

Szegeden keresel olyan mixer tanfolyamot és barista tanfolyamot, ahova személyesen is be tudsz menni, érdeklődni és körülnézni? Megtaláltad! A Bestmixer iskola szegedi oktatási központja minden hétköznap nyitva áll az érdeklődők és jelentkezők számára Szegeden, a Kálvária sugárút 26-os szám alatt!

Szegeden 2008 óta működik a Bestmixer iskola, ahol speciális felkészítést nyújtunk azoknak, akiket a vendéglátáson belül, a bármixer szakma, vagy a barista szakma elsajátítása komolyan érdekel. Az oktatás 3 külön teremben zajlik, egy berendezett bár várja a leendő mixereket, egy modern kávégépekkel felszerelt terem a baristákat, és természetesen nem utolsó sorban egy, a pincér oktatásra alkalmas tanterem is található a helyszínen.

Mixer tanfolyam Szeged

A mixer tanfolyam attól vált olyan egyedivé más iskolákkal szemben, hogy a tanulók nem csupán az ismert koktélokat tanulják meg elkészíteni, hanem olyan szintre fognak fejlődni a tanfolyam ideje alatt, hogy meg tudjanak „kreálni„ bármit tökéletesen, a vendég ízlése szerint. Saját koktélokat, különlegességeket, és egyedit tudjanak alkotni. Nem sémákat tanítunk, hanem az ital- és koktélismeret legmélyebb tudományát. A mixer tanfolyamon az összes italt egyenként elkészítik és el is fogyasztják a Hallgatók. Nagyon fontos, hogy ne csak elméletben tanuld meg a koktélokat, hanem a készítés menetét és az ízeket is magabiztosan megismerd.

Barista tanfolyam Szeged

A barista tanfolyam egyedülálló jelenleg Szegeden, hiszen itt nincs sehol olyan barista tanfolyam, ahol több kávégépen egyszerre több diák is tud dolgozni! Nálunk ez megvalósult! A képzés kis csoportokban zajlik heti két alkalommal, ami azt jelenti, hogy akár 3 hét alatt elvégezhető! A barista tanfolyam mellé, a mester barista képzést most ingyen kapják a jelentkezők, ahol a barista ismereteiket olyan további ismeretekkel bővíthetik, mint a latte art, az alternatív kávékészítési technikák, és a különleges kávékoktélok készítése.

Nem utolsó sorban érdemes megemlítenünk azt is, hogy a Bestmixer iskolában nyelvtanulásra is van lehetőség, ami kifejezetten a vendéglátós szaknyelvre és kommunikációra tanítja meg a diákokat, ezzel is segítve az elhelyezkedésüket itthon és akár külföldön is. Lássuk be, manapság pincérként, mixerként, vagy baristaként dolgozni nyelvtudás nélkül, Szegeden is elég kínos, hiszen az itt tanuló külföldi diákok és a turizmus szerencsére ezt indokolttá teszik.

Látogass el az iskolába Szegeden a Kálvária sugárút 26-ba, nem fogsz csalódni, amit ott találsz, az egy új és modern lehetőség a leendő szegedi bárosok és baristák számára.

