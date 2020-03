A BMW nagy gesztusa a Volkswagennek

Közel hetven év után búcsúzik Frankfurttól a Nemzetközi Automobil Kiállítás, az IAA, a napokban eldőlt, hogy München a győztes, Berlin és Hamburg pedig lemaradt a versenyfutásban.

A Német Járműipari Szövetség 19 főből álló vezetősége vállalta a zsűri – ez ügyben hálátlan – feladatkörét, az ő kezükben volt a pályázat győztesének kihirdetése. Lapjelentések szerint a legnagyobb esélyes amúgy is a bajor főváros volt, Müchenben ezek után tényleg pezsgőt bonthattak. Természetesen mellettük szólt, hogy Bajorországban hatványozottan vannak jelen a nagy német gyártók és autóipari beszállítók.

A BMW arra is hajlandó, hogy ikonikus központi tornyának te­­tejéről a kiállítás ideje alatt le­­vegye a logóját, és egy semleges emblémára cserélje – jobb a bé­­kesség megfontolásból. Nemrégiben ugyanis a Volkswagen félre nem érthetően jelezte a szakmának, hogy autóit vonakodna kiállítani a BMW-torony árnyékában.

A gesztusra nagy szükség volt, korábban Ferdinand Du­denhöffer járműipari szakértő ugyanis azt mondta, ha Herbert Diess, a Volkswagen vezére ne­­met mond, az IAA egyszerűen nem működhet a Volkswagen-­csoport nélkül. Erre döntött úgy a BMW, ha kell, a toronyház te­­tején a kiállítás alatt nem lesz látható a cég logója. A harmadik nagy német márka, a Mercedes, információink szerint nem hallatta hangját az ügyben, ezzel együtt a következő IAA-t immár Münchenben rendezik meg.

Gesztusokra persze a Mercedes is nyitott, és 2016-ban ezt bizonyította is, gratuláltak a BMW-nek a százéves jubileumához. A sportszerűség mellé ajándék is járt, valamennyi BMW-alkalmazottat várták a múzeumukba, belépőjegyet sem kellett venniük. Március 8. és 13. között ingyen megtekinthették az Mercedes-Benz állandó kiállítását, mi több, a BMW-vel érkezők számára a parkolás is ingyenes volt. Ezzel még nem volt vége, az első ötven alkalmazottnak felajánlottak egy sváb ételpecialitást is, amit a Mercedes fizetett.

Maximilian Schöberl kommunikációs vezető a gesztusra úri módon reagált, megköszönte a születésnap alkalmával küldött jókívánságokat. Az ellenmeghívás sem maradt el: szeptemberben a BMW-fesztiválra várták a Daimler alkalmazottait is.