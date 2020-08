A bográcsozások fokozott veszélyt jelentenek

Nyílt törés, leégés, napszúrás, fulladás, allergiás reakció – ezek a veszélyek leselkednek a legkisebbekre, ha a felnőttek nem előzékenyek. Szakember segít a problémák elkerülésében.

A nyári bográcsozások sajnos fokozott veszélyt jelentenek a kisgyermekekre, akár a nyílt tűz vagy a forró étel kifröccsenése is komoly égést eredményezhet – hívja fel a szülők figyelmét az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek-Egészségügyi Központ. Az elsősorban felnőttek számára készült útmutatóban kiemelték azt is, hogy ezekben a hónapokban megszaporodhatnak az elektromos égések és a magasfeszültség okozta égési sérülések is, főleg kamaszoknál fontos a megelőzés és a figyelmük felhívása az ilyen veszélyekre.

Törésekhez vezet az esés

Kiderült, egyik legsúlyosabb biciklis sérülést a küllőbalesetek okozzák, ugyanis nyílt, csavart töréseket szenvedhetnek a gyermekek, mely akár később a végtag növekedésében is okozhat zavart. Tajti Zsanett egyetemi tanársegéd tájékoztatója szerint mostanság egy új típusú sérüléssel találkoznak, ami a népszerű trambulinokhoz köthető. A kéz- és lábsérülések mellett akár gerinc- és koponyasérülések is történhetnek. Előidézője lehet, ha a játékon egyidejűleg több eltérő súlyú gyerek ugrál, hiszen a nagyobb ugrálása olyan erővel dobhatja meg a kisebbeket, ezáltal nekik szinte esélyük sem marad a súlyos sérülés elkerülésére.

