A boldogsághoz vezető utat kutatták és jótékonykodtak évzáró rendezvényükön a Női vezetők. A klub a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt működik. Pénteken bábokat készítettek és adományokat gyűjtöttek az újszegedi Vedres Utcai Óvoda javára.

– Nagyon sok boldogság definíció van. Az egyik kedvencem az, hogy a boldogság, az egy pozitív élményfolyam – mondta Podani Krisztina pszichológus, aki a klub tagjainak tartott előadást. A szakember arra emlékeztetett, hogy egy nemzetközi kutatás szerint Magyarország a 62. helyen áll a boldogság rangsorban. A föld legboldogabb nemzete a finnek, második helyen Dánia végzett.

A boldogság tanulható

– A boldogság nem magától jön minden esetben, hanem tenni kell érte – folytatta a pszichológus, aki szerint a boldogság fejben dől el. Nemcsak tanulható, hanem sok pozitív dologgal jár együtt. A boldog emberek környezetüket is boldogabbá teszik, tovább élnek mint depressziós társaik és sikeresebbek is. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, mint például egy válás vagy a gyász, amik negatív érzésekkel járnak együtt, de a pszichológus szerint ezeket is meg kell élni, adott esetben szakember segítségével feldolgozni.

Bábokkal lepik meg az óvodásokat

A Női vezetők klubja öt éve működik a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett. Tagjai havonta találkoznak és szakmai előadásokon vesznek részt. Folyamatosan jótékonykodnak, idén az újszegedi Vedres Utcai Óvodát támogatják, ahová 170 gyermek jár. Októberben az intézmény kerítését festették le, most karácsonyi ajándékokat készítettek a nebulóknak, valamint pénzt gyűjtöttek, amivel az óvodát támogatják.

Önbizalmat adnak a hölgyeknek

– Orvosok, ügyvédek, üzletasszonyok tagjai a klubnak, egymást vállalkozását segítjük – mondta lapunknak Novákné Halász Anna, klubvezető. A tagok saját tapasztalataikat cserélik ki a foglalkozásokon, valamint külső szakértőket hallgatnak meg. A klubvezető szerint a hölgyek szempontjából gyakran az önbizalom- és a családi támogatás hiánya az akadálya annak, hogy minél többen sikeres vállalkozóvá vagy cégvezetővé váljanak. A foglalkozásokon azokat az ötleteket osztják meg egymás között, amelyekkel ezek az akadályok leküzdhetők.

A Vedres utcai óvoda támogatását pedig jövőre is folytatják, azt tervezik, hogy aktuális kérdésekről – például a klímaváltozásról és az egészséges életmódról – szóló előadásokat tartanak a gyermekek nyelvén.