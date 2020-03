A szegedi alapítású CityRocks kezdeményezése járja az országot

A CityRocks Hungary saját kezdeményezést indított.

Mindenki tisztában van a koronavírus által okozott nemzetközi és hazai vészhelyzettel. A CityRocks Hungary saját kezdeményezést indított. Egyrészt a saját eszközeivel támogatásukról biztosítanák a műfaj olaszországi úttörőjét, a Rockin’1000-t, másrészről pedig a vírus elleni küzdelemben éjt nappallá téve dolgozó honfitársainkat.

A saját eszköz egy közösen elkészített zenés videó, amelyet a legendás Queen együttes nem kevésbé legendás Show must go on című dalára készítenek el. A CityRocks arra kéri zenésztársaikat, csatlakozzanak a kezdeményezéshez!

A CityRocks az alábbi instrukciókat adta a résztvevőknek

-A telefonoddal, vagy, ha van kamerád, akkor egyszerűen vedd fel, ahogy játszod a számot.

-A hangszeresek 16:9-es (fekvő) képarányt használjanak, az énekesek állóvideókat küldjenek!

-Lehetőleg fixen legyen elhelyezve a telefon/kamera, használj állványt vagy támaszd ki valamivel.

-Ne küldj kézből (remegő) videó anyagot.

-Legyen elég fény a felvételnél, a sötét videókat nem tudjuk használni.

-A hangszereseknél ne csak a hangszer látszódjon, hanem Te is!

-Felbontás minimun HD/FullHd. 25-30-50-60fps.

Az énekeseknek: akik nem tudják végig a szöveget, részleteket is énekelhetnek (főleg a refrént), de fontos, hogy a szám a videón az elejétől a végéig egyben legyen. Ne küldj részleteket! Amelyik rész nem megy, azt hagyd ki!

Ez a zenei alap

A zenei alapot fülhallgatóval használd, vagy ha erre nincs lehetőséged, akkor a háttérben szóljon, de ne legyen hangos.

Ide küldheted a videót: [email protected]

Küldheted drive-on, vagy filemail-en, vagy wetransfer-en is. Határidő: 2020.03.29.

Videód megérkezése és letöltése után mindenki visszaigazoló email-t kap. Ha valaki nem kap, A CityRocks Hungary csapata azt kéri, az jelezze azt a CityRocks Hungary hivatalos Facebook oldalán üzenetben!