A csekket otthonról is befizethetjük

Mit tehetünk, ha banki ügyeket intéznénk, de a lehető legkevesebb emberrel és fertőzésveszélyes eszközzel akarunk érintkezni? A Bank360.hu összegyűjtötte a lehetőségeinket.

Bár a jegybank közlése szerint a forint bankjegyek millióit fertőtlenítik és tartják kéthetes pihenőn, jogos az aggály, hogy akár hordozhatják is a vírust. Ha nem akarjuk az érmék és bankjegyek okozta fertőzést kockáztatni, érdemes bankkártyát használni, de azt is úgy, hogy nem adjuk ki a kezünkből, vagyis érintéssel fizetünk. Még jobb, ha a kártya helyett a bankunk mobiltárcáját használjuk, azaz okostelefonon ke­­resztül fizetünk – időnként fertőtlenítsük is ezeket az eszközöket. Szinte minden bank kí­­nál ma már valamilyen mobilos fizetési megoldást.

Be kell fizetni a sárga csekket, vagy meg kellene csinálni a nagybevásárlást? Az élelmi­szerláncoknál kérhetünk ki­szállítást, és átutalással, kártyával vagy mobillal is tudunk fizetni, bár ők ezt már nemigen győzik. Ha pedig csekket kell befizetni, akkor sem kell a postára rohanni, a rajta lévő QR-kódot a legtöbb mobilbanki applikáció le tudja olvasni, így néhány érintés a telefonunkon, és már át is utalhatjuk az összeget.

Ha valaki bajba kerül, és ép­­pen most van szüksége egy jelentősebb összegre, a hitelfelvétel is megoldható otthonról, teljesen online. Az így igényelhető személyi kölcsönöket több bank is kínálja, a hitelösszeg pedig akár több millió forint is lehet. Ha a keresetünk a hitele­­ző banknál vezetett számlára érkezik, a pénzintézet a bankszámlakivonatunk alapján végzi el a jövedelemvizsgálatot. Sőt, ma már nemcsak hitelt igényelhetünk teljesen online, hanem lakossági bankszámlát is nyithatunk bárhonnan, ahol van kameránk és internetkapcsolatunk.

A bankok többsége korlátoz­­za munkatársainak az ügyfelekkel történő személyes találkozást, az OTP csütörtökön már külön is jelezte, hogy a törlesztési moratórium témájában a fiókokat ne keressék fel személyesen az érintettek.