A csókos szájú a legnépszerűbb – Galéria

Az arcmaszkok is lehetnek egyediek, szépek és igényesek.

– Maradék vásznakból kezdtem a sebészetihez hasonló maszkokat készíteni még március elején, mert a koronavírus-járvány kezdetén hiánycikk volt – mondta Ecker Szilvia varrónő, ruhatervező, aki a Szegedi Nemzeti Színház varrodájában dolgozik. Feltette a Facebookra, és azonnal rákaptak az emberek. Ezután igyekezett formára – az orrhoz jobban illeszkedőt –, külalakra és minőségre is fejleszteni termé­keit. Kínál kétrétegűt, amelybe szűrő tehető, illetve olyat, amelyiknek az orrába fémlapot applikál, ami meggátolja a szemüvegek párásodását.

Igazán egyedi mintájúak, hímzettek is találhatók az általa varrottak között.

– Több fajta mintázatú maszkot láttam és ké­­szítettem, a csókos száj ötlete csak úgy bevillant, és azt keresik a legtöbben, most is rendeltek be­­lőle – árulta el Szilvia. A vállalkozóként saját ruhamárkát is előállító, forgalmazó szakember hozzátette: úgy tűnik, az arcmaszkok divatot teremtenek, di­­vattá lettek, egészségünk érdekében ajánlott viselni, és akkor már arra is figyelünk, hogy szép, igényes, egyedi legyen.

– A járványt is túlélve valamilyen formában benne marad a divatban. Elképzelhető, hogy a biztonság kedvéért többen utána is hordani fogják. Már most látni olyan állami vezetőt, például a szlovák elnöknőt, akinek a maszkja passzolt a ruhájához – közölte.

– A családnak, barátoknak ingyen varrtam maszkokat, illetve orvosismerőseimnek jel­képes összegért, csak az anyag- és a postaköltséget felszámolva. Eddig mintegy 300-at készítettem, és ismeretség révén Ausztriába gyermekkórházba és Franciaországba civileknek is megy már szállítmány – árulta el Ecker Szilvia.