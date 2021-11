A csongrádi és szentesi szakképzők tanárai új laptopokat kaptak

A csongrádi és a szentesi szakképző iskolák tanárai is új laptopokat kaptak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumtól. Az átadón elhangzott, az oktatás digitalizációja elkerülhetetlen, amelyik iskola pedig kimarad ebből a folyamatból, az becsukhatja a kapuit.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

Folytatódott a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum eszközfejlesztési programja, a vásárhelyi és a makói pedagógusok után Csongrádon és Szentesen négy iskolában kaptak új laptopokat a tanárok. A szakképzési centrum 330 hordozható számítógépet vásárolt 150 millió forint értékben, ezek közül 30-at a csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatói, 119-et pedig a szentesi Zsoldos Ferenc Technikum, a Pollák Antal Technikum és a Boros Sámuel Technikum tanárai vehettek át.

Az átadón elhangzott, a szakképzési centrum ezzel a fejlesztéssel kívánja támogatni a digitális oktatást, illetve annak XXI. századi modern környezetben történő megvalósulását.

Aki kimarad, az lemarad

– Azt gondolom, hogy nem mondok újdonságot azzal hogy az oktatás digitalizációja elkerülhetetlen. Aki ebből kimarad, az végleg lemarad, és az az iskola becsukhatja az ajtót

– fogalmazott Hegedűs Zoltán, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja.

– Ezért muszáj fejlesztenünk: a legfontosabb dolog, hogy kollégáinknak olyan munkaeszközök álljanak a rendelkezésükre, amelyekkel a digitalizációt el tudják végezni, és az oktatást mind az online-, mind pedig a valós térben sikeresen tudják folytatni. Ezek a gépek reményeink szerint legalább négy-öt évig gond nélkül tudják szolgálni a munkájukat. Ma már nem zöld táblára és fehér krétára van szükség, hanem számítógépekre, laptopokra és okostáblákra van szükség ahhoz, hogy közös nyelvet beszéljünk a diákjainkkal – emelte ki a kancellár.

Folytatódnak a fejlesztések

Mint az átadón elhangzott, a laptopok is annak a fejlesztési koncepciónak a része, melynek keretében korábban új nagy teljesítményű számítógépeket, tableteket, szervereket és okostáblákat kaptak a szakképképző iskolák.

– Ezekkel a laptopokkal is segíteni szeretnénk a kollégák otthoni felkészülését, és ez nemcsak az online oktatásra értendő, hanem hogy továbbra is támogassuk a digitális kompetencia fejlesztését. Azt a plusz tudást, amit az online oktatás alatt szereztünk, azt a jövőben is hasznosítani szükséges, ezt támogatták a továbbképzések, a belső tudásmegosztás, valamint a korábbi nagy értékű eszközbeszerzések is. Törekszünk arra, hogy ezt a folyamatot támogassuk, ennek egyik lépcsőfoka ezen laptopok átadása is. Bízunk benne, hogy ez a folyamat nem fog megállni, vannak ötleteink a jövőre nézve. Szeretnénk, ha a digitális kompetencia erősödése felé haladna a fejlődésünk, mivel az a generáció, amely mostanában nő fel, ezeken az eszközökön keresztül motiválható leginkább – jelentette ki Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója.