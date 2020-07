A csúnya dinnye is ugyanolyan finom

Nincs is jobb egy forró nyári napon, mint egy jól behűtött dinnye. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint szerencsénkre a nem túl kedvező tavaszi időjárás ellenére is jó minőségű dinnyéket lehet kapni, és még a választék is széles.

A kamara állítását igazolja a Mars téri piac is. Németh Ist­ván ügy­ve­zető igazgató elmondta, hogy a hétfő ál­­talában gyenge nap a piac életében. Ehhez képest még így is bőven válogathattunk a dinnyékből reggel. Balsorsú dinnyetermelés Az utóbbi két évben dinnyetermesztés szempontjából kedvezőtlen volt az időjárás. Ezt a csapást követte a magyarországi görögdinnye-termőterület csökkenése és az ültetési idő el­tolódása a koronavírus-járvány miatt. A Mars téren dinnyét árusító Herédi Szilveszterné is beszámolt a nehézségekről. – Sajnos kicsit repedtek a dinnyék, de nagyon édesek. A külsejüknek nem tett jót a sok hideg éjszaka, a sok víz és a jégesők – magyarázta az idei dinnyék kinézetét Herédi Szilveszterné. A jó dinnyét az árusok szerint onnan ismerni fel, hogy „sikamlós" a külseje. A ko­­pogtatós módszer nem mindig válik be, mert úgy sokszor találni „szakadt" dinnyét. Hosszabb szezonra számítanak Hazánkban átlagosan egy fő 10 kilónyi dinnyét fogyaszt el egy év alatt, ám magát a szezont nem a kereslet határozza meg, hanem a kínálat. Általában július 10-e környékén kezdődik meg a görögdinnye szezonja, de idén az első terméseket elverte a jég, ami miatt a szabadföldeken termelt dinnyék nagyjából 10 nappal később kerültek ki a piacra. A tolódás miatt mind a kamara, mind az árusok meglátása szerint még szeptemberben is lesz hazai dinnye a piacokon és az üzletekben. A dinnyék árát egyáltalán nem befolyásolja a kinézetük. Mindenhol 300 forint a gö­­rögdinnye kilója. Ez az ár a korábbi évekhez képest magas indításnak számít. Harnóczi Erika őstermelő és árus úgy látja, hogy ez a magas ár ki is tart majd egészen a szezon végéig, de attól nem kell szerinte tartanunk, hogy tovább nőne az eladási ár. Vékony, magyar, piros dinnyét keresünk Az árusok elmondásai szerint leginkább a magyar termesztésű, vékony héjú, erősen piros görögdinnyékre van kereslet. Az idei keresletben az is különleges, hogy az időjárás miatt nem éppen szép belső miatt megnőtt az érdeklődés a vágott dinnyék iránt. Sárgadinnyét most viszont nem érdemes keresni. Nagyon magas árral indított a sárgadinnye is. 590 forint kilója. Ahogy Erikától megtudtuk, a fóliában termelt dinnyék már javarészt elfogytak, a szabadföldiek viszont még nem értek meg. Az alacsony kínálat, de magas kereslet miatt lett a sárgadinnyéknek szinte arany­ára.