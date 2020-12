A Deákban két nyelvvizsga megszerzése a cél érettségiig

A koronavírus miatt a legtöbb középiskola egyelőre maximum csak virtuálisan tud nyílt napokat tartani, még az oktatás is online zajlik az intézményekben. Megnehezedett tehát az iskolaválasztás a nyolcadikosok számára. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumot.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nyolc osztályt indít jövő szeptemberben a Deák Ferenc Gimnázium, amelyekben összesen 10 tanulmányi terület közül le­­het választani.

– Zászlóshajónk a regionális beiskolázású magyar–angol két tanítási nyelvű tagozatunk, ahol a diákok 5 tantárgyat tanulnak angol nyelven. Speciális nyelvi tagozataink is rendkívül népszerűek: ezekből angol, spanyol és kezdő német indul. Ezek mellett pedig vá­­laszthatók még a haladó né­­met, matematika–angol, ter­­­­mészettudományos orientá­ciójú, mozgóképkultúra és mé­diaismeret, humán és idegen nyelvi, valamint általános tantervű osztályaink – sorolta Faragó Klára intézményvezető.

Az iskola kiemelkedő nyelvoktatás-színvonalát a magas nyelvi óraszámoknak és a csoportbontásos oktatásnak kö­szönheti, valamint az ott tanító két, anyanyelvi lektornak.

– Emellett minden lehetőséget kihasználunk pedagógusaink egyébként is magas szintű nyelvtudásának folyamatos fejlesztésére – jegyezte meg az intézményvezető. A diákok két tanítási nyelvű képzésen felsőfokú angol nyelvtudást szereznek, de ezt a magas heti óraszámnak köszönhetően a speciális angolosok is könnyedén elérhetik. A középfokú nyelvvizsga ebből a nyelvből egyébként minden más tagozaton is egyértelműen megszerezhető, a törekvés pedig az, hogy a második nyelvből is minden diák elérje ezt a szintet.

– Mindezeknek köszönhetően egyre több diákunk tanul tovább külföldi egyetemeken – tette hozzá Faragó Klára. Az intézményben 1989 óta működik amerikai csereprogram is, amelyre a tizedikes két tanítási nyelvű és speciális angol tagozaton tanuló diákok pályázhatnak. Összesen négyen utazhatnak ki két és fél hónapra egy Bostontól nem túl messze lévő magániskolába.

A Deák kifejezetten nagy is­­­­kola: több mint ezer diák jár oda, akiket 80 pedagógus oktat.

– Intézményünk pedagógiai hitvallásában központi szerepet tölt be a közösségi életre nevelés, a „deákos” közösségi szellem kialakítása és erősítése. A kilencedikesek számára gólyanapot és gólyahetet, a végzősöknek szalagtűzőt és szalagavatót szervezünk. Minden évben tartunk Deák Olimpiát, a karácsonyi hangulatot pedig adventi projektnappal igyekszünk az iskolai közösségünkben megteremteni. Művészetpedagógiai céljainkat kiállítások, iskolai szintű koncertek támogatják – sorolta.

A gimnáziumban a mindennapos testneveléshez is ideálisak a feltételek, a jól felszerelt sportcsarnok mellett külső helyszínekre is viszik a diákokat: konditermes és spin­ning kerékpáros testnevelésórákat is tudnak tartani, illetve az úszás, korcsolyázás és evezés is szerepel a lehetőségek között.

Az intézményben mindemellett támogatják a versenyszerűen sportoló és mellette megfelelő tanulmányi előmenetelt teljesítő diákokat.

A Deák minden tagozatára központi írásbeli vizsgával lehet csak bekerülni. Ennek eredménye, valamint a vitt pontok számítanak, illetve a humán–idegen nyelvi, a matematika–angol, a természettudományos és az általános tantervű tagozatok kivételével van szóbeli felvételi is.