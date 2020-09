A digitális után jön a hibrid oktatás

Egyre több iskolában szembesülnek azzal a helyzettel, hogy a koronavírus miatt hibrid oktatást kell megvalósítani. Miközben zajlanak a hagyományos hétköznapok, a karanténban lévő osztályokat csak digitálisan lehet elérni. A két oktatási forma egyidejű alkalmazása nagy kihívás elé állítja a pedagógusokat.

Ha egy diák vagy tanár koronavírustesztje pozitív lesz, másnap az érintettek és a kontaktszemélyek már nem mehetnek be az oktatási épületbe. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy napja van az iskolának arra, hogy megoldást találjon, hogyan oldja meg esetükben az online oktatást. Persze mondhatnánk, hogy a tavaszi időszakban ebben már szereztek gyakorlatot, csakhogy most teljesen más a helyzet. A mindennapi élet ugyanis nem áll le, zajlik a hagyományos oktatás, és eközben kell módot találni arra, hogy azok se maradjanak le, akik akár két hétre vagy még annál is hosszabb időre karanténba kerültek.

Horvát Tünde másodikos kisfia és osztálya például így járt: most várják a második tesztek eredményeit, hogy visszamehessenek a szőregi iskolába.

– Tavasszal már nagy rutint szereztek a digitális oktatásban, így minden zökkenőmentesen ment, a fiam is már az első nap automatikusan kapcsolta a számítógépet – mondta az édesanya.

– A tanító néni küldi a tananyagot, mi pedig visszaküldjük. Igyekszik játékos feladatokat adni, ahol a gyerekek versenyezhetnek is, de persze ez nem pótolja a személyes órák élményét – tette hozzá.

A szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban eddig négy diák és két tanár koronavírustesztje lett pozitív, emiatt összesen 11 osztálynak rendeltek el otthoni elkülönítést. Faragó Klára igazgató elmondta, digitális oktatásuk ebben az időben megoldott, valós idejű online órákat is tudnak tartani.

– A jelenlegi helyzetben kihívást jelentenek valamennyiünk számára azok az esetek, amikor a vegyes csoport egy része otthon tartózkodik, egy része pedig az iskolában, továbbá amikor a pedagógus otthonról dolgozik, az általa tanított diákok pedig az iskola épületében vannak. A tanárok esetében megterhelő a két különböző oktatási forma váltakozó alkalmazása – tette hozzá az intézményvezető.

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban jelenleg 3 osztály tanul otthonról. A jó hír az, hogy az érintett osztályokon belül nincsenek további fertőzöttek, két osztály a két hét leteltével remélhetőleg már jövő hét folyamán visszatérhet a tantermekbe. Nagy Anett igazgató elmondta, a nyár folyamán már felkészültek erre a helyzetre, így amelyik teremben nem volt digitális tábla, oda projektort vittek, illetve van 45 digitalizáló táblájuk is, mellyel szabadkézi rajzot is meg lehet jeleníteni a monitorokon.

– Minden tanár minden csoportjának létrehozott saját digitális tantermet, így szükség esetén azonnal tudunk váltani. Ha a gyerekek vannak otthon, a tanár a tanteremből tartja nekik az online órát. Amennyiben csak egy-egy diák hiányzik, telefonos kapcsolat segítségével hallgathatja az órát, ha többen, akkor a pedagógus átvált számítógép-vezérelt órára, így a tanteremben és az otthoni monitorok mellett is ugyanazt látják a diákok. A legnagyobb kihívás az a helyzet, amikor a pedagógus van otthon. Ebben az esetben ő jelenik meg kivetítve az osztályteremben, ha azonban kérdez, csak a laptophoz közel vagy írásban tudnak neki válaszolni a diákok – sorolta az intézményvezető.

A koronavírus-járvány érinti a felvételi előkészítőket is, melyeket az iskolák szerveznek. Ez külön kockázatot jelent, hiszen számos különböző iskolából és településről érkező diákok ülnek egy teremben ezeken a foglalkozásokon. A Deák-gimnázium egészségvédelmi okokból valószínűleg nem indítja el szakköreit, a Radnótiban azonban szigorú járványügyi előírásokat betartva már egy hete futnak. Utóbbi intézményben a matematika tehetséggondozó szakkört sikerült hibrid módon is megvalósítani: azon diákok számára, akik személyesen nem tudnak egy-egy órán részt venni, minden héten tartanak külön egy online foglalkozást is. Hogy erre mekkora az igény, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az első ilyen foglalkozáson egyből húszan voltak.