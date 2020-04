A díszmadártartás is egy különleges szerelem – Fotók

Közel száz szárnyas kapirgál Ferentzikék udvarában, a gyöngytyúkoktól kezdve a jávai kék páváig kis túlzással a „fél madárvilág” képviseli magát. A gyűjtőszenvedély tíz éve kezdődött, azóta egyre különlegesebb madarak kerülnek hozzájuk.

– A tyúkokkal kezdtük az állattartást, mert egyszer, amikor a boltban vettem egy csirkét, annak olyan sárgás volt a húsa. Arra gondoltam, falusi lányként akkor inkább neveljünk itthon és együnk sajátot. Ez nagyjából tíz éve volt. A díszmadarak később jöttek, körülbelül öt éve. Gyerekkoromban anyukám mondogatta, hogy szeretett volna egy pávát, milyen szép lett volna az udvaron, talán innen maradhatott meg bennem. Aztán egyik ismerősömnél volt eladó, megvettük, és azután már az egyik madár követte a másikat – mesélte Ferentzikné Polyák Andrea.

Az elmúlt években jócskán megszaporodott az állomány, most közel száz madaruk van, tyúkok, pulykák, gyöngyösök, jávai kék, tarka és fehér páva, piros aranyfácán, japántyúkok, selyemtyúkok és holland bóbitás tyúkok is sétálgatnak a nekik kialakított helyeken, de emellett kétszáz tojás is kel a keltetőkben.

A madarak szemmel láthatóan jól érzik magukat a családnál, ahol nemcsak szárnyasok, de különleges növények is vannak.

Az éghajlat melegedésével már nem kell aggódni a kertet díszítő banánfa és pálma miatt, utóbbi magjaiból az „utódok” is cseperednek, most nagyjából kétszáz kis pálma növekszik a fóliában.

A madarak közül nincs kedvencük, de talán a pávák a legszebbek: amikor ivarérettek, akkor udvarlás közben megmutatják a farktollazatukat. Idén a kék pávák bűvölik ezzel a tojókat, a kisebb tolla egy méteres, a nagyobbé legalább másfél, de jövőre a tarka páva is elkezd majd udvarolni.

– Nekem ez a kikapcsolódás, nagyon megnyugtató. Ha munka után hazajövök, leteszem a telefont és egész délután köztük vagyok. A férjem, Gábor is nagyon szereti a madarakat, ő legszívesebb egyet sem engedne levágni még a tyúkok közül sem, de gyerekek, Gergő és Illangó is szívesen van a madarak között – beszélt a különleges madarak tartásáról a csanyteleki háziasszony.

– Most a fehér pávák és a holland bóbitás meg a selyemtyúkok a legújabbak, azok még csak csibék. Mindig azt gondolom, hogy még ezt az egyet megvesszük, de aztán mindig jön egy újabb. Ez tényleg egy szerelem – tette hozzá.