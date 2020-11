A Fehér-tónál jelenleg 8-10 ezer madár pihen

November harmadik hétvégéjén találni a legtöbb darut a szegedi Fehér-tónál – most a megszokottnál kevesebben pihennek ott. A ködös időjárás is akadályozza a közlekedésüket, de a Hortobágyon sincsenek sokan.

November harmadik hétvégé­jén az elmúlt években volt, hogy 60-70 ezer daru is pihent a szegedi Fehér-tón, most 10 ezernél is kevesebben vannak – tudtuk meg Tokody Bélától, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád-Csanád megyei titkárától. A reggeli kihúzás és esti behúzás a tórendszerre még így is látványos, de a túrák a járvány okozta helyzet miatt elmaradnak. On­­line lehet követni a darvak moz­­gását a Magyar Madártani Egyesület és a Szalakóta Látogatóközpont jóvoltából. Nagyobb számban általában november végéig maradnak, most kevesebb mint fele az egyedszám a megszokottnak.

– Az időjáráson, a csapadékon, a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén is múlik, mennyien vannak. A szárazság miatt például a kukoricaföldeket rögtön beszántják betakarítás után, a darvak nem tudják összeszedegetni a széthullott kukoricaszemeket. Most 8-10 ezer körüli lét­­számban pihennek a szegedi Fehér-tónál, ez volt már 70 ezer is az utóbbi években. Idén viszonylag enyhe volt a november, a Hortobágyot viszont sokáig ülte meg sűrű köd. Ködös időben a madarak nem indulnak el, de ott is viszonylag alacsony egyedszámban vannak most darvak.

A köd a környékünkön is nagy veszélyt jelenthet a darvakra, a Fehér-tavat szinte körbeveszik a magasfeszültségű vezetékek. A Dél-Alföldön idén eloszlik a mennyiségük, Kardoskút térségében is „állomásoznak” 13 ezer fölötti létszámban: mivel a közelmúltban volt elég csapadék, ott is kedvezőek a feltételek. A darvak észak-északkeletről érkeznek, Skandinávia délnyugati részén költenek, az utóbbi évtizedekben egyre délebbre terjeszkedik a költőterület. Csehországban, Szlovákiában is megjelentek, Magyarországon 2017-ben költött egy pár.

– A darvak hagyományos te­­lelőterülete a Nílus deltavi­déke, Afrika, Észak-Izrael. A mostani enyhe telek azonban magukkal hozták, hogy sok madár próbál áttelelni a Fehér-tónál is. Az elmúlt tíz évben előfordult, hogy januárban még 7-8 ezer daru volt a tónál. Ha nincs hótakaró, a bánáti, bácskai kukoricaföldekről is szemezgetnek – foglalta össze lapunknak a Magyar Madártani Egyesület szakembere.