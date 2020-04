A felvásárlási láz okozott gyógyszerhiányt a patikákban

A gyógyszerek mellett a vitaminokat és a fájdalomcsillapítókat is nagy mennyiségben vitték, így átmenetileg országos hiány alakult ki a gyógyszertárakban. Most már számos készítmény újra kapható, de van, ami továbbra is hiánycikk. Az e-recept egyre népszerűbb Szegeden is.

Volt, aki több hónapra előre kiváltotta márciusban a gyógyszerét a koronavírus hazánkban történő megjelenésekor, emiatt átmenetileg gyógyszerhiány volt olyan termékekből is, amelyekre korábban nem volt jellemző. Nagy Ildikótól, a Kálvin téri Pingvin Patika vezetőjétől megtudtuk, most már valamennyire csillapodtak a kedélyek, mindenki csak annyi gyógyszert vált ki, amennyi szükséges. – A fokozott gyógyszerhiány is megszűnt. Más kérdés, hogy már hónapok óta vannak olyan gyógyszerek, amik járványtól függetlenül hiánycikkek, ezek száma nem csökkent azóta sem, sőt, kis mértékben nőtt. Ezek a gyógyszerek más és más betegségekre vannak, közülük csak nagyon kevés hozható összefüggésbe a járvánnyal – mondta lapunknak a szakember. Nagy Ildikó kérdésünkre arról is beszámolt, hogy vásárlóik a szokásos gyógyszereiken kívül vitaminokat, fájdalom- és lázcsillapítókat, köhögéscsillapítókat is nagy mennyiségben kértek. – Ez főként a járvány kezdetén volt jellemző, így ezek is hiánycikkekké váltak átmenetileg. Ez azóta megszűnt. A legkülönbözőbb fajta vitaminok és a nátha elleni szerek ismét kaphatók – részletezte. Ahogyan arról többször beszámoltunk, valamennyi orvos a papíralapú vények helyett e-recepteket állít ki, így a betegeknek nem kell felkeresni a rendelőt, elég csak a gyógyszertárba elmenni, hiszen az elektronikus rendszerben elérhető a vényük. Ráadásul a gyógyszert hozzátartozójuk is kiválthatja, ez leginkább az idősek számára nagy segítség. Nagy Ildikó elmondta, tapasztalataik szerint jelentősen megugrott az e-recept a népszerűsége. – Sokan, akik eddig ódzkodtak az elektronikus receptektől, most elkezdtek megbarátkozni a gondolattal, és kezdik felismerni az előnyeit – mutatott rá. Hozzátette, az orvosok is kiemelten figyelnek arra, hogy a páciens minden receptje felkerüljön az elektronikus térbe, mert így a gyógyszerek beszerzése sokkal gyorsabban és egyszerűbben megoldható.

A 06-80-277-455 és a 06-80-277-456 számú, ingyenesen hívható információs vonalakra kezdeményezett hívásokat a nap 24 órájában az ügyeleti központban fogadják a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai.

