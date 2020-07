A fiatal vállalkozó szerint bízzuk a szakemberekre a döntést

Célszerű a konzultációs íveket visszaküldeni Telc Ede szerint, de ugyanakkor azt javasolta, a hatékony védekezéshez szükséges döntéseket bízzuk a szakemberekre. Az ingatlanépítéssel és értékesítéssel foglalkozó cégnél a koronavírus-járvány alatt sem volt megállás.

– Az ingatlanpiacot nem terhelte meg jelentős mértékben a koronavírus, de amelyik albérlő esetén indokolt volt, ott csökkentettük a bérleti díjakat. Így szerencsére nem kellett nagymértékű bevételkieséssel számolnunk – értékelte az elmúlt hónapokat vállalkozói szemmel Telc Ede, a Real Hungary Zrt. egyik vezetője.

A családi vállalkozás már csaknem háromezer lakást épített az országban, a vírushelyzet idején sem állt le a munka, ahogyan a bérbeadás és az értékesítés sem.

– Aki eltervezte, hogy 30-40 millió forintos lakást vásárol, annak nem okozott gondot a járvány, így a vásárlások számában nem érzékeltünk változást. A bérléssel már óvatosabbak voltak, hiszen a 2-3 havi kauciót, plusz a bérleti díjat már nem mindenki merte bevállalni – részletezte. Megtudtuk, a céljuk az, hogy közép árfolyamon kínáljanak lakásokat, az Etelka házban jelenleg 15 ingatlan várja új lakóit.

A fiatal vállalkozó szerint hazánk jól védekezett, megfelelő intézkedéseket hozott a kormány Ausztriához és Csehországhoz hasonlóan. Telc Ede szerint a gazdaság újraindítása érdekében is hatékony döntések születtek, valamint úgy véli, az is szép gesztus a kormányzat részéről, hogy megkérdezik az emberek véleményét az eddig megtett lépésekről.

– Célszerű kitölteni és visszaküldeni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, mert ez jó visszajelzés lehet, viszont hogy milyen intézkedések szükségesek, azt a szakemberekre kell bízni. Mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki csakis azt csinálja, amihez ért, tehát nem nekünk kell eldönteni, hogy kell-e maszkot hordani, vagy lehet-e buliba menni – hangsúlyozta.

Telc Ede hozzátette, komolyan kell venni a szabályozásokat és a vírust is, hiszen nem véletlen, hogy annyi embert hunyt el.

– Nekem is vannak idős szüleim és három gyermekem is, közülük kettő még csak pár hónapos, így igyekeztünk a lehető legtöbb mindent megtenni a koronavírus ellen. Az idősebb munkavállalóinkat otthoni munkavégzésre küldtük, hasonlóan cselekedtek a nálunk jóval nagyobb cégek is, akik tőlünk bérelnek irodaházat – részletezte. Telc Ede szerint a helyzet olyan, mintha hamarabb jött volna a karácsony, hiszen hosszabb ideig együtt lehettek a családok.