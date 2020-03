A fizikai és szellemi aktivitás egyaránt fontos az időseknek

A gyógytornász által összeállított mozgásprogrammal könnyebb lehet az otthon töltött idő. Érdemes naponta tornázni és az agyat is átmozgatni, például rejtvényekkel.

A vírushelyzet miatt azt kérik az idősektől, hogy maradjanak otthon, és a lehető legkevesebbet érintkezzenek bárkivel is. Fontos viszont, hogy ebben az időszakban is frissek maradjanak szellemileg és testileg egyaránt. A fizikai aktivitás formában tartja a testet, javítja a keringést, csökkenti a stresszt, biztosított lesz az idegsejtek oxigénellátása. Szabó Erzsébet Gyöngyi szegedi háziorvos számos szakember segítségével szakszerű tanácsokkal járul hozzá az otthonlét könnyebb elviseléséhez. Ezúttal Rácz Réka gyógytornász összeállítását osztotta meg. Fontos, hogy az egészségügyi problémákkal küzdők egyeztessenek a tornáról a háziorvosukkal.

Mozgásra fel!

Induljon a mozgás helyben járással háromszor öt percig, ez rengeteg funkciót javít. Ezt követően fogjanak meg két könnyű ásványvizes palackot, és végezzenek vele háromszor tíz emelést az izmok erősítéséért. A vénás problémák megelőzése érdekében kapaszkodjanak meg egy székben, és egy-két másodpercig álljanak lábujjhegyre hússzor, ezt három körben végezzék el. Tartásjavítás, légzésfejlesztés, nyaki panaszok megelőzése kis híddal, amit ágyban érdemes elvégezni háromszor. Csípőszéles terpeszben emeljék meg a medencéjüket másfél percig.

Ha erősebbnek érzik magukat, akkor kicsit emelkedjenek fel a székből, és tartsák meg magukat háromszor tíz másodpercig, ez növeli a combnyak erejét. Utolsó gyakorlat a derék erősítéséért: kapaszkodjanak meg egy székben, és emeljék meg hátra a lábukat nyolcszor, ezt szintén három körben célszerű elvégezni, mindkét oldalon.

A mértékletesség fontos

Lényeges, hogy mindenki annyit hajtson végre ezekből, amennyi jólesik. Ideális lehet például a film közbeni reklámblokk alatt elvégezni a mozgást. Továbbá ha van rá mód – kert, erkély, akár egy nyitott ablak – és jó az idő, a szabad levegőn, lehetőleg napon tornázzanak, hiszen a kellő D-vitamin-ellátottság is elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez.

Serkentő tevékenységek

Az agy átmozgatására is szükség van, ebben segít a szudoku, a keresztrejtvény és a memóriajáték is. A társasjátékok a szomszédokkal és barátokkal nem javasoltak most, viszont a házastárssal érdemes sakkozni, kártyázni. Továbbá akik ismerik az internet használatát, azok a Facebookon találnak nyugdíjas közösségeket, ahol lehet beszélgetni, így nem kell teljesen szeparáltan élni.

Ne feledjék, hogy célszerű naponta többször szellőztetni, valamint a kilincseket és a gyakran használt tárgyakat fertőtleníteni.