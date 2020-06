A fogyatékossággal élő fiataloknak is járt online oktatás

A karantén idején is megkapták az iskolai fejlesztést a Gemma sérült fiataljai: az otthoni oktatásból ők sem maradtak ki. Persze ehhez az is kellett, hogy napi 4 órában a szülők is ott üljenek a gyerekek mellett.

Sok szó esett az elmúlt hónapokban az online oktatásról és annak nehézségeiről. Az ép gyermekeket nevelő családokat is komoly kihívás elé állította az új helyzet, így meglehetősen nehéz elképzelni, hogyan ol­dották meg ezt fogyatékkal élő fiatalok esetében. Azt gondolhatnánk, lehetetlen volt a feladat, a Gemma Központban azonban bebizonyították, hogy semmi nem az. – Gyakorlatilag minden ugyanúgy működött, mint az is­­kolában, csak itthoni környezetben – foglalta össze a március közepétől a tanév vé­­géig tartó időszakot Horváth Györgyné Ágnes. Az algyői asszony tizenhét éves, kerekes­székes, szellemi sérült fiával minden reggel 8 órakor leült a számítógép elé, ekkor jelentkezett be ugyanis az osztályfőnök videóüzenetben, illetve elküldte az aznapi tananyagot. Ezt követően négy órán keresztül semmi másról nem szólt az életük, mint a tanulásról.

– Azokat a segédeszközöket, amiket a fejlesztő iskolában használnak, hazahozhattuk, főleg azokkal dolgoztunk. A szülőknek pedig lépésről lé­pésre leírták, mit hogyan kell csinálni – mesélte az édesanya. – Mindennap új feladatokat kaptunk, voltak YouTube-videók és játékos feladványok is. Technikaórákra pedig olyan alkotásokat kértek, amelyekhez itthon is megtalálható alapanyagokat lehetett felhasználni, így az sem okozott ne­­hézséget. A gyógytornászok szintén rendelkezésre álltak online, hogy a heti két órát otthon is el lehessen végezni, így az sem maradt ki az életünkből – sorolta. Persze mindehhez az kellett, hogy a szülők folyamatosan ott üljenek a gyerekek mellett, hiszen a sérült fiatalok nem tudnak önállóan tanulni.

– Őszintén szólva nagyon el­­fáradtam, és remélem, a kö­­vetke­­ző tanévben már nem lesz ilyen – mosolygott Ágnes. Fia, Gyuri is azt mondta, iskolában azért jobb tanulni. – Viszont anya rugalmasabb volt, mint a tanárok – tette hozzá a tinédzser. Az édesanya úgy látja, a napi rendszerességgel küldött tananyagoknak köszönhetően fia nem maradt le a fejlesztésben a karanténidőszak ellenére sem.

– Baráti társaságunkból azt hallottuk, hogy más, normál iskolákban feleennyi feladatot sem adtak, ezért nagyon hálásak vagyunk a tanárok munkájáért – fogalmazott lapunknak az algyői asszony.