A forgalom és a sebesség mérséklését szeretnék a csongrádiak

Tíz éve küzd a Táncsics Mihály utca tehermentesítéséért Sashegyi Judit – mindeddig sikertelenül. Az önkormányzat szerint az útszakasz gyér forgalmú, ennek ellenére a csongrádi nő adatai szerint egy hétköznap akár kétszáz autó is megfordul arra óránként.

A Táncsics Mihály utcát Csongrád „második főutcájának” is hívják, a főúttal párhuzamos, két iskolához és a piachoz is arrafelé vezet az út. Sashegyi Judit 2008 óta lakik arra, azóta levelezik, érdeklődik és keresi a megoldást, hogy lehetne az útszakaszt forgalmát csökkenteni és rábírni az arra közlekedőket, ne száguldozzanak. A forgalom lassítása és mérséklése miatt először 2009-ben fordult az önkormányzathoz, akkor azt a választ kapta a mérnöki irodától, hogy az utca a kisforgalmú utak közé tartozik, sem a forgalom nagysága, sem az út minősége nem indokolja a nagyobb gépjárművek kitiltását. – Akkoriban még az út is nagyon rossz állapotban volt, pár évre rá megcsinálták, azóta még gyorsabban mennek erre az autók – mondta el lapunknak a csongrádi nő. – Évekig nem történt semmi, csak a forgalom nőtt. Tavaly fordultam újra az önkormányzathoz, de semmi választ nem kaptam – mondta lemondóan Sashegyi Judit.

A város korábban forgalomszámlálásra is hivatkozott, de ő ilyet nem tapasztalt arrafelé, így saját maga állt neki autókat számolni. Májusban több napszakban, más-más napokon jegyezte fel az elhaladó autókat: reggel hét és kilenc, és délután három és öt óra között, a legforgalmasabb időszakban száz kocsi ment el a ház előtt fél óra alatt, a csúcsidőn kívül hetven-nyolcvan félóránként, de még vasárnaponként is megvolt az ötven autó félóra alatt. – Óránként kétszáz autó, erre nekem ne mondják, hogy kis forgalmú utca. Nyáron még rosszabb volt a helyzet, a rendezvények miatt a Fő utca forgalma is ide terelődött, este is nagy volt a forgalom. De a legjellemzőbb, hogy a furgonok lényegében gyorsítósávnak használják az utcát: nincs gyalogátkelő, lehet repeszteni – mesélte a panaszos.

Nem hivatalosan azt is megkapta, ez csak neki van ezzel gondja, gyűjtsön aláírásokat. Egy gyűjtőíven húsz hely van, három telt meg aláírásokkal, a Jókai, a Pacsirta és a Kétágú utca lakosai is panaszkodtak. – Hatvan aláírás után abbahagytam, lehetett volna sokkal többet is gyűjteni. Rengetegen panaszkodtak, köztük sok autós is: van, aki a Jókai utcából alig tud kikanyarodni reggelente, akkora a forgalom, más a kertjébe nem tud kiülni nyáron a zaj miatt – összegzett Sashegyi Judit.

A probléma egy, a körzetben tartott lakossági fórumon is felmerült a tavasszal. Elhangzott, fekvőrendőr biztosan nem lesz az útszakaszon, mert az túl drága, de elképzelhető, hogy egy negyvenes sebességkorlátozó tábla kihelyezéséről majd tárgyal az önkormányzat. November közepéig még nem találkoztunk korlátozással a Táncsics utcán.