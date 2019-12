A gyerekeknek ajándékot hozó öregúr országonként máskor érkezik

Tizennyolc évszázaddal ezelőtt élt püspök emlékét tartja életben egyik legkedvesebb téli hagyományunk, a Mikulásvárás. Bár az ajándékot hozó öregúr sok helyen már a karácsony szimbólumává vált, a keresztény szokásoknak megfelelően hazánkban Szent Miklós halálának napján találnak a gyerekek édességcsomagot csizmájukban.

A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Szent Miklós püspökről, akit a szegények pártfogójaként, önzetlen ajándékozóként tisztelnek. Miklós a 3. században született a kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. Szüleit kiskorában elvesztette, így egyik rokona, a város püspöke nevelte fel. Megtérése után Miklós pap lett, a hívők pedig égi jelre megválasztották Müra püspökévé. A hivatalt ötvenkét évig töltötte be. Vagyonát a szegények és árvák megsegítésére fordította, így már életében szentként tisztelték és Noel Baba, azaz Ajándékozó Apa néven nevezték.

A legismertebb legenda

Szent Miklós Nevéhez számtalan legenda fűződik. Ezek közül a legismertebb egy mürai szegény emberről szól, aki nem tudta férjhez adni három lányát, mert nem tellett neki a hozományra. A dolog Miklós fülébe is eljutott, de a püspök túl szerény volt ahhoz, hogy nyíltan segítsen. Az éjszaka leple alatt ezért három erszényt dobott be az apának, ezzel megmentve a lányokat attól, hogy örömlánynak adják el őket.

Mióta ajándékozunk?

Szent Miklós halálának napja december 6-ra esett, így ezen a napon avatták őt sok száz évvel később szentté, és Magyarországon ezen a napon ünnepeljük a Miklós névnapot is. Az ablakon bedobott erszények legendájára emlékezve ajándékozzák meg december 6. előestéjén a gyerekeket a keresztény országokban. Egyes források szerint már az ókorban is voltak olyanok, akik Szent Miklósra emlékezve ezen a napon ezt tették. Más források arról tanúskodnak, hogy francia apácák ajándékoztak először ezen a napon, a 11. században. A szokás mindenesetre a 16. században terjedt el széles körben Európában, különböző változatokban. A hagyomány országonként ma is eltérő, sok helyen pedig összemosódott a karácsonyi ünnepkörrel.

Mikor jön a Mikulás?

Hazánkban a Mikulás számára a gyerekek december 5-én este készítik ki az ablakba kipucolt csizmájukat, melyben 6-án reggel megtalálják az édességekkel, apró ajándékokkal megrakott csomagot. Más országokban azonban ez a hagyomány másképp él. Amerikában például Santa Claus a karácsonyi ajándékot hozza. Spanyolországban, Németországban és Franciaországban szintén december 24-én jön a Mikulás, ahogyan Ausztráliában is, ahol kissé hibrid módon a nyár közepén érkező öregúr szánkóját kenguruk húzzák. Angliában is karácsonyi ajándékot hoz, de egy nappal később, december 25-én. A gyerekek szempontjából a lettek hagyományai a legjobbak, ott ugyanis a Mikulás a szentestétől számított 12 napon át hozza a meglepetéseket. Vannak olyan országok is, ahol az ajándékot nemhogy nem a Mikulás hozza, de még csak nem is decemberben. A német nyelvterületen élő evangélikus családokban november 11-én, Szent Márton napján jön Pelzetmartel. A spanyol gyerekeket a Háromkirályok örvendeztetik meg Vízkereszt napján, január 6-án. Oroszországban pedig Fagy apó vette át Szent Miklós helyét, ő újévkor oszt ajándékokat.

A kólának köszönhetjük a mai Mikulásfigurát

A századelőn még nem volt egységes ábrázolása a Mikulásnak. Egyetlen közös pont volt ezekben a figurákban: mindegyik méltóságteljes püspökként jelent meg. Piros, kék, zöld vagy lila, hosszú püspöki palástot viseltek, és más kötelező kellékek is láthatók voltak náluk, mint például a püspöksüveg vagy a pásztorbot. Aztán 1885-ben Louis Prang bostoni nyomdász nagy példányszámban kiadott egy képeslapot, amelyen piros ruhában ábrázolta. Ettől kezdve az Egyesült Államokban ez a szín vált általánossá. A piros ruhás Mikulást tehát a közhiedelemmel ellentétben nem a nagy kólagyártó cégnek köszönhetjük, a kedves, nagyszakállú, rövid kabátos, puttonyos, kissé pufók öregember karakterét azonban igen. A Coca-Cola Company 1931-ben bízott meg egy reklámgrafikust: csináljon egy téli kampányt az üdítőital-piac számára. Haddon Sundblom ekkor formálta meg a ma ismert Mikulás-figurát. És mivel azóta is így látja minden gyerek valamennyi kontinensen, bár egy magyar mesekönyvben már pár évvel korábban is látható volt hasonló megjelenéssel ez a figura, végülis kijelenthetjük, hogy az üdítőgyártó cég tette világszerte egységessé a karácsonyvárás egyik legfontosabb alakját.