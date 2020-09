A Gyerekklinikáért sportoltak és főztek + galéria

Összegyűlt a pénz a gyermek-laparoszkóptorony a sportolóknak és a bográcsozóknak köszönhetően a Partfürdőn szombaton. Mindeközben a Tiszán tizenegyedszerre volt Sárkányhajó Fesztivál.

Negyedik alkalommal futottak, tekertek és sétáltak a Partfürdőről indulva az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinikáért. A Két lábon vagy két keréken a Gyerekklinikáért! programon ismét csaknem ezren mozdultak meg Jakab Gusztáv, Vizi András, Kovács Tamás és az Adrenalin SE hívószavára. Így összegyűlt az 5,5 millió forint a gyermek-laparoszkóptorony megvásárlására.

A rajt előtt Kovács Tamás, a gyermeksebészeti osztály vezetője mondott köszönetet a jelenlévőknek, amiért egységet alkotva álltak egy jó ügy mellé. Elmondta, a laporoszkópos torony segítségével apró lyukakon tudnak majd beavatkozni a gyermekek szervezetébe műtétek esetén.

Kiss Diána is a gyermekek gyógyulásáért futott Brian nevű kutyájával. Megtudtuk, minden reggel együtt szoktak sportolni, így nem volt kérdés, hogy most is közösen teljesítsék a 6 kilométeres távot. Hozzátette, évek óta fut és tagja annak a csoportnak is, akik a gyermeksebészetért mozognak, szerinte nagyon összetartó és motiváló a csapat.

Amíg a sportolók melegítettek és elrajtoltak, a bográcsokban már a finomabbnál-finomabb gulyás rotyogott, például az Osztroluczki családnál is. Megtudtuk, attól különleges az ő ételük, hogy csak a Badacsonyban kapható Turán nevű borból tesznek bele, ez pedig még finomabb ízt ad neki.

Néhány méterrel odébb nagy munkában volt Roszin Richárd sebész, vagy másnéven Ricsi séf is, aki 10 bográcsban készített el az igazán magyaros ételt, összesen 500 adagot.

Az elkészült gulyásokból délben bárki vásárolhatott, a bevétel a jótékonysági futás, kerékpározás, séta nevezési díjából befolyt összeget egészítette ki.

A Tiszáról pedig hangos dobszó és kiabálás hallattszott szombaton, ugyanis tizenegyedik alaklommal volt Sárkányhajó Fesztivál a megyeszékhelyen.