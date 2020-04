A hála jele világít az Anna-kútnál – Fotók

Hetven világító szívet helyeznek ki szerte a megyeszékhelyen, ezzel fejezi ki köszönetét a város az egészségügyi és szociális ágazatban, valamint a kereskedelemben, a gyógyszertárakban, a tömegközlekedésben és a hivatalokban dolgozók munkájáért a veszélyhelyzetben.

Csütörtökön az Anna-kutat már ezek a szívek világították meg, de hamarosan a Tisza Lajos körúton is felvillannak, illetve Szeged azon pontjain, ahová az előző évek során már kiépítették a karácsonyi dekorációhoz szükséges rendszert.

A szíveket a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai szerelik fel emelőkosaras gépek segítségével. Ezek a szívek egyébként a karácsonyi világítás részei, így nem igényelt plusz kiadást a mostani díszítés.

Hazánkban egyre több helyen látni piros szíveket az ablakokon és az ajtókon, ez is egy eszköz arra, hogy az állampolgárok kifejezzék hálájukat a koronavírus frontvonalában dolgozóknak. Értük szól minden este nyolc órakor a taps is, Szegeden például a Vértónál aktívan tapsolnak az ablakokból és az erkélyekből az ott élők. A hálás lakosság az országban számtalan módon igyekszik a megfeszített munkájukat megköszönni, az egészségügyben dolgozóknak például étellel, itallal, szállással, fuvarral, virággal is köszönetet mondanak.