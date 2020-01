A hármas iker deszki Molnár lányok közül kettő indul a Budapest–Bamako-ralin

Január 31-én rajtol el a fővárosból a Budapest–Bamako. A versenyen ott lesz és hármas iker lányaiból kettőt magával visz az egymillió kilométert futott Toyotát némileg átépítő deszki Molnár Attila és két veje is.

Szabó G. András 2005-ben hívta életre a Budapest–Bamako, Fapados Dakar néven ismert raliversenyt, amelyet 2016 óta már csak minden második évben rendeznek meg. Az idei rekord hosszúságú lesz, több mint nyolcezer kilométer a táv, ezt tizenhét nap alatt kell teljesíteni – több kategória van, a deszkiek az úgynevezett jótékonyságiban indulnak.

A verseny közel háromszáz csapatának több mint ötöde Toyotával indul, de információink szerint a Teréz Anya Gyermekei nevű az egyetlen, amely egy Hiacét visz. A csaknem egymillió kilométeres óraállású kisbusz átszeli majd Marokkót, Mauritániát, Szenegált, Guineát. – A célországban, Sierra Leone fővárosában el is akarjuk majd ajándékozni az autót – mondja Molnár Attila, aki civilben katonai mélyépítő mérnök.

Háromból kettő

1992-ben született hármas iker lányai közül ketten tartanak vele, a gyermekgyógyász szakorvosjelölt Evelin és Alexandra, aki egy multinál logisztikával foglalkozik. Testvérük, Nikolett pszichológus, és munkája miatt nem tud velük tartani. A lányok születéséről egykor a Délmagyarország is beszámolt, az édesapa pedig felvásárolta az összes lapot a tarjáni újságosnál. Velük tart még a két férj, Nagy Gergő környezet- és Balassa Péter energetikai mérnök is.

Legendásan megbízható

Az 1998-as évjáratú autót ősszel 995 ezer kilométeres óraállással vásárolták, szerencsére nem eszi az olajat, és szépen jár a 79 lóerős, 2,4 literes szívódízelmotor. Ezek voltak az egykor legendásan megbízható mentők, amelyek „kimentek a világból”. Árverésen olcsón jutottak hozzá, de többszörösét költötték már az autóra. Csupán az új téligumi-szett több mint százötvenezer forint volt, Szlovéniába csak így engedik be őket, ezzel is mennek végig. Afrikában majd visszaeresztik az abroncsnyomást 0,8 barra.

Hálókocsi

Kicserélték a kuplungot, a vezérlést, a fékeket és a kerékcsapágyakat, és szereltek be egy plusz akkumulátort is, és természetesen új az összes szűrő, valamint az olaj is. Az eredeti ülések helyett praktikusabbakat szereltek a kocsiba, és belülről a tetőhöz rögzítettek egy matracot, amivel a középső hátsó ülés kiemelése után egy keskeny ágy alakítható ki. A megpakolt kisbuszt éjszakára sem szeretnék felügyelet nélkül hagyni Afrikában.

Mint minden hasonló induló autó, a deszkieké is alaposan fel van matricázva, csak saját zsebből nehéz lenne megszervezni egy ilyen utat. A csapat három legnagyobb támogatója a Generali, az AVIA és a Városi Ingatlaniroda.