A határ menti Kübekháza a lehetőségek tárháza lehet

Gyerekeknek játszóparkot, a felnőtteknek fitneszudvart adtak át tavaly Kübekházán. Emellett határátkelő is nyílt a településen, ami Molnár Róbert polgármester szerint új lehetőségeket kínál az ott élőknek.

– Nagyon fontos a falu vérkeringésének szempontjából a határátkelő megnyitása. Úgy fogalmaztam korábban, hogy trombózisos falu vagyunk, itt véget ért az út Kübekházánál, egy rög volt itt Trianon óta, ezt a rögöt oldottuk fel most – fogalmazott Molnár Róbert polgármester. A kübeki­­ek először féltek, hogy fel­­borul a falu nyugalma, most már látják, pozitív hatása van.

– Másfél milliárdos fejlesztés jótékony eredményeit is élvezhetjük, hiszen megújultak a belterületi utak, közvilágítás- és csapadékelvezetési rendszerünk is korszerűsödött. Növekedett a forgalom, sokan mennek a falunkon keresztül munkába, illetve vissza. Úgy gondolom, ahol kapu nyílik, ott új lehetőségek nyílnak – hangsúlyozta.

Hozzátette, másik fontos céljuk a közösségépítés. A főterüket 2006 óta fejlesztik folyamatosan, színpadot, kerti tavat építettek, a játszóteret is felújították akkor. A játszótér több ütemben újult meg, tavaly hét új játékelemet kapott, így már játékparkká bővült. Az önkormányzat saját forrásból 3 millió forintot fordított rá.

– Nemcsak a gyerekeknek van szükségük mozgásra a képviselő-testületünk szerint, ha­­nem a felnőtteknek is, így ősszel egy fitneszudvart is átadtunk a település 175. születésnapján. A kültéri fitneszklubot a Károly Ház re­­kreációs központ eddig használaton kívüli, kis udvarában alakítottuk ki. Augusztus vé­­gén a gyerekeknek adtak át egy játékparkot, most a születésnapon a felnőtteknek is ajándékoztak egyet – részletezte a település vezetője. A kondiparkban hét fitneszgép van, amelyeket idősek és mozgássérültek is használhatnak ingyenesen, nonstop nyitvatartással. A beruházás uniós és önkormányzati forrásból valósult meg 2,6 millió forintból.

Ebben az évben bölcsődét építenek, nagyon sok kisgyermek született tavaly, és óriási rá az igény.