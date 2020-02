A hét szegedi lakása: katalógusba illő szépség igényeseknek!

Nagy is, szellős is és még fel is van újítva. A 49,9 milliós Szeged belvárosi lakásnak pont annyira adtak arculatot, hogy még saját ízlésünkre formálva, egyedivé tehessük. Mindeközben azonban már költözésre kész és elegáns. Valaki kellemes otthonra lelhet 89 nm-en!

“Szegeden, a Belvárosban eladó egy 88,51 nm-es, 3+1 szobás, amerikai konyhás-nappalis, külön fürdőszobával és wc-vel rendelkező tégla lakás a harmadik emeleten. Egyéb paraméterek: fa nyílászárók, 2019-ben teljesen felújított, klímás, a lakáshoz tartozik egy saját tároló, parkolás az utcán, irányár: 49 900 000 ft”. További részletek az ingatlanbazar.hu oldalán!