A héten döntenek a Joób-ügyben

Egyelőre nem jogerős Joób Márton letartóztatása. Az MSZP korábbi országgyűlési képviselőjelöltjét százmilliós költségvetési csalással gyanúsítják, és a múlt héten csaptak le rá és társaira az adónyomozók.

Joób Mártont és hét társát múlt csütörtökön tartóztatta le egy hónapra a bíróság áfacsalás miatt. A döntés azonban nem emelkedett jogerőre, mert a gyanúsítottak fellebbeztek. Információink szerint a hét közepén ülhet össze Kecskeméten a másodfokon eljáró bírói tanács, hogy meghozzák a jogerős végzést.

A Kecskeméti Járásbíróság többek között azért döntött a letartóztatás mellett első fokon, mert a gyanú szerint a költségvetési csalást bűnszervezetben követték el Joóbék. Ez alól egyébként egy gyanúsított kivétel, őt nem gyanúsítják azzal, hogy részt vett volna a bűnszervezet működtetésében.

Megtudtuk viszont, hogy a letartóztatottak között kettő büntetett előéletű gyanúsított is van. Náluk a bíróság a bűnismétlés veszélyét is megállapította. Joób Márton és társai ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatósága nyomozott. A gyanú sze­­rint a politikus szórólapter­jesztéssel foglalkozó cége 4 me­­gyében, általában feketén al­­kalmazott emberekkel dolgozott. A vállalkozás 2013 és 2017 között fiktív számlákat fogadott be olyan cégektől, amelyek va­­lós gazdasági tevékenységet nem végeztek, csak számláztak.

A kár 250 millió forint, és ezért a bűncselekményért húsz év börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Botka László polgármester bi­­zalmasát, a szegedi önkormányzati képviselőt és társait még múlt kedden vették őrizetbe a nyomozók. Mivel a szegedi bírók mindannyian elfogultságot jelentettek be, ezért Kecs­­keméten állították őket bíróság elé.

Ismert, hogy Joób Márton még az MSZP–Párbeszéd színeiben indult a 2018-as országgyűlési választáson. Akkor azt írta, hogy Botka felkérésére vállalta az országgyűlési képviselő jelöltséget. A kampányt is közösen vitték, de Joób veszített és nem jutott mandátumhoz.

Azóta egyébként már Botka László is szakított a szocialistákkal. A megyeszékhely polgármestere jelenleg az Összefogás Szegedért Egyesület frakciójának a tagja, mások mellett, Joób Mártonnal.