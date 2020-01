Wallenberg nyomán jártak a középiskolások Vásárhelyen

A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján, január 27-én vetélkedővel, könyvbemutatóval és főhajtással emlékeztek Vásárhelyen az Emlékpontban és a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhelyen. A vetélkedőn 6 csapat vett részt.

Az Emlékponttal együttműködve rendezte meg a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány a Wallenberg nyomán című országos vetélkedősorozat regionális fordulóját hétfőnVásárhelyen. Hat középiskolás csapat – Hajdúböszörményből 3, Makóról, Mezőhegyesről és a határon túli Topolyáról egy-egy –, a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján a Soán, a népirtáson kívül, a szegénységgel és a 100. évforduló okán, Trianonnal kapcsolatos kérdésekre válaszoltak.

Nem ismétlődhet meg

– Hetvenöt éve ezen a napon szabadult fel az auschwitzi haláltábor, ekkor lépett át kapuján a szovjet hadsereg, az első ukrán front néhány katonája. Alig volt túlélő, mindenütt halottakat láttak, találtak. Azt se felejtsük el, hogy ezen a napon a balfi munkaszolgálatos táborban keretlegények agyonverték Szerb Antal írót – mondta köszöntőjében Kis Andrea alpolgármester. Azzal folytatta: nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a fiatalság megismerje, majd továbbadja, mi történt azokban az időkben.

– A történteket ismerve, felmerül, hogyan lehetett túlélni, majd az egész családot elveszítve továbbélni. Hatszázezer magyar honfitársunk halt meg a holokausztban. Kérdés: emberek tudunk-e maradni az embertelenségben, mert az a veszély is fennállhat, magunk is áldozatokká válunk. Emlékezni és emlékeztetni kell, hogy ilyen soha többé ne forduljon elő – jelentette ki.

Nem tudják elképzelni

Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója, az Emlékpont intézményvezetője azt emelte ki, hogy a II. világháború lezárásával az antiszemitizmusnak nem lett vége: folytatódott a Szovjetunióban, Magyarországon is kismértékben, napjainkban pedig az iszlám országokon kívül Európában is felfedezhető. – Feltették nekem a kérdést: a mai fiatalok, diákok hogyan viszonyulnak a holokauszthoz? Oktatóként tapasztaltam, nem tudják elképzelni a jogfosztást, a megkülönböztetést, a haláltáborba terelést. Ez jól van így. De emlékezni kell, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg. Ebben is segíthet ez a vetélkedő, és vendégeink megismerkedhetnek a vásárhelyi zsidóság sorsával is – mondta.

Egyesület és alapítvány

A vetélkedőt Sebes József, a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány egyik alapítója, elnöke nyitotta meg. Előtte elmondta, a szervezet 1988-ban alakult, és az első vezetőségből még hárman aktívak. – Mindenki díjmentesen tevékenykedik nálunk. Minden diszkrimináció ellen fellépünk, a toleranciát hirdetjük. Hidat akarunk építeni az emberek, a különböző csoportok között – közölte.

Könyvbemutató, főhajtás

A vetélkedő folytatásaként a Magyar Tragédia 1944 Kiállítóhelyen bemutatták Hárs Gábor egykori varsói nagykövet, volt országgyűlési képviselő Egy túlélő naplója című könyvének harmadik kötetét. Azt követően, ugyanott a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából megemlékezést tartottak.