A hónap fogása nyertese: Korom Ferenc

A hónap fogása játékunk legújabb győztese a 13,2 kilós pontyot a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban horogra akasztó Korom Ferenc. A második Tóth Ádám, a harmadik Fehér Balázs lett augusztusban. Érdekesség, hogy a pontyon kívül egy busa és egy amur „úszott fel” a dobogóra.

Az elmúlt hónapban Korom Ferenc végzett az első helyen a hónap fogása elnevezésű játékunkban. A halat, amellyel nyert, a 13,2 kilós pontyot a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban fogta és nagy ho-ho-ho-horgásznak nevezte el e-mailjében. Vagy saját magára értette a jelzőt?

– Azon a hétvégén már pénteken lementem a tóra pecázni, és vasárnap akadt a horgomra a méretes ponty. Mintegy negyedórát kellett „küzdeni, harcolni” vele, ami nem számít hosszú időnek, nagy fárasztásnak – mesélte történetét a 30 éves Korom Ferenc, aki már nyolcesztendős korától, vagyis 22 éve horgászik.

– Egyfolytában fogtam a kisebb-nagyobb halakat, amelyeknek tőlem nem kell tartaniuk, mert mérettől függetlenül mindet visszadobom, visszaengedem a vízbe. A legnagyobb fogásom egy 15,3 kilós ponty volt – mondta még el aktuális nyertesünk, aki sport-, illetve hobbihorgásznak vallja magát, az időtöltés miatt ül ki a partra kapásra várva. A halból készült ételek nélkül megvan.

A képzeletbeli dobogó második fokára a szintén 30 esztendős kisteleki Tóth Ádám állhatott fel augusztusban, ő is 7-8 éves kora óta horgászik, hódol ennek a kedvtelésnek. A nyolckilós busát a Tiszán fogta, csónakból.

– A busa szívós, kellett is vele játszadozni egy kicsit, amennyire emlékszem, legalább fél órát. A legnagyobb fogásom nem ez volt, hanem egy 16 kilós ponty, ami éppen a múlt hétvégén akadt horogra. Lehet, hogy azzal is nevezek a hónap fogására – mondta.

Ádám abban is egyezik Korom Ferenccel, hogy a halételeket nem szereti, minden kopoltyúst visszaenged a folyóba, a tóba. – Az élmény, a hobbi miatt horgászom, és úgy vagyok vele, fogja ki más is, teljen neki is öröme benne – tette hozzá a kisteleki fia­talember.

A 3. helyen Fehér Balázs végzett, amurt (játékosan amur lamurnak nevezte el az e-mailben) akasztott a szegedi Müller horgásztavon.

– Egy borongós napon elmentem a barátommal harcsázni a Müller horgásztóra, és csalinak felraktam elsőként egy büdös halibut pelletet. A bedobás után nem telt el öt perc, és gyenge kapást észlelt a barátom, bevágtam, furcsán küzdött a hal. Ráadásul közben elkezdett esni az eső. Amikor egyszer feljött, akkor nem láttuk, hogy mi az valójában. Mikor feljött előttem, megláttam ezt a gyönyörű amurt, és a haverommal nagyon csodálkoztunk azon, hogy halibut pellettel miként sikerült egy több mint 11 kilogrammos növényevő halat horogra akasztani – mesélte el érdekes fogássztoriját Fehér Balázs.