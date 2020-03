A honlapján gyűjti össze a maszkokat, védőeszközöket gyártó, forgalmazó cégeket a kamara

A veszélyhelyzet bejelentése óta több új kommunikációs csatornát is indított a vállalkozások tájékoztatására és segítésére a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Több vállalkozó is jelentkezett, aki mosható textilmaszkok gyártására állította át termelő kapacitásait.

A külön járványügyi gazdasági weboldal, hírlevél indult, míg a járványhoz kapcsolódó járványügyi kérdéseket a [email protected] várják. Számtalan megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy hol érhetők el a munkavégzéshez szükséges maszkok, védőeszközök, védőruhák, ezért a gazdasági önkormányzat úgy döntött, hogy nyilvános adatbázis kialakításával igyekszik segíteni a vállalkozások munkáját.

A kamaránál több olyan vállalkozó is jelentkezett, aki például mosható textilmaszkok gyártására állította át termelő kapacitásait. A továbbra is működő üzemekben és vállalkozásokban azonban óriási a szükség a koronavírus-járvány miatt a maszkok mellett a fertőtlenítőszerekre, védőszemüvegekre és védőruházatra is. A megyei cégek ellátását ezért a kamara egy új weboldal létrehozásával segíti, ahová alig fél nap alatt több mint 10 vállakozás jelentkezett. A lista folyamatosan bővül.

Az adatbázisnak létrehozott oldalon, a csmkik.hu/koronaviruseszkozok címen azok a vállaltok jelentkezhetnek, akik ilyen eszközök, fertőtlenítőszerek gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak. Ugyanitt elérhetők azok a vállalkozások is, akik a termékek gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak.

További információ a www.csmkik.hu/koronaviruseszkozok oldalon olvasható.