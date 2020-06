A járulék a minimálbér 30 százaléka után lesz kötelező

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network online eseményén a kötelező számla adatszolgáltatás mellett az új társadalombiztosítási szabályokkal is foglalkozott. Ez utóbbi a munkavállalókat, a társas vállalkozókat és a megbízási jogviszonyt érintő változásokat is tar­­talmaz.

A társadalombiztosítási szabályokkal kapcsolatos legfontosabb információkat Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztályának vezetője ismertette, majd online konzultáció keretében válaszolta meg a felmerülő kérdéseket.

Elmondta, a tb-változásokkal kapcsolatos érdeklődés augusztus elején fog tornyosulni, akkor lesz az első olyan bevallás, amely magával hozza a kérdéssorozatot, aminek második hulláma az év vége felé várható, ami már a magánszemélyek széles körét is érinti.

Ellátatlanok

Az egyszerűsítés jegyében összevonják a nyugdíj- és az egészségbiztosítási járulékot, az új neve társadalombiztosítási járulék lesz, mértéke pedig a kettő összege, azaz 18,5 százalék. Az ellátatlanoknak egészségügyi szolgáltatói járulékot kell fizetni, ami havi 7710 forint, és érvényes azokra, akik elveszítik a munkájukat és azokra is, akik az iskolából kikerülnek. Aki ennek háromszorosával tartozik, annak érvénytelenítik a tajszámát, így az egészségügyi ellátása fizetőssé válik. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy a jogalkotó ezt a 3 hónapot megduplázza, az viszont biztos, hogy az „óra csak július elsejével kezd ketyegni”.

Nyugdíj

Gyakori, hogy valaki hiába fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, azt nem tehetné, s akkor mégis ki kell egyenlítenie az ellátás költségét – ez leginkább a külföldről érkezőket, vagy onnan hazatelepülőket érinti. Komoly a NAV felelőssége, hogy kit enged be a rendszerbe, így járhat az is, aki nem tudja például igazolni a szerb biztosítását. Sok szó esett az őstermelőkről is, hogy jóhiszeműen fizetnek, ám azt mégsem, vagy nem olyan mértékben számítják be nekik a nyugdíjba, mint ahogy a gazdák gondolják. Itt pontosítások történnek.

Átmeneti időszak

Gyakori, hogy egy vállalkozásnál jóval több a munkavégzés, csak „alá van jelentve a munkaóra”, ezután a minimálbér 30 százaléka után akkor is meg kell fizetni a társadalombiztosítási járulékot, ha a munkabér ez alatt van. Ez várhatóan a munkáltató felelőssége lesz, ellenkező esetben a magánszemély fizetne azért, hogy dolgozhasson, mert több lenne a járuléka, mint a munkabére. Az átmeneti – járvány – időszak után ez várhatóan szeptembertől lesz éles.

Az előadás utáni kérdésként felmerült, hogy az a 30 százalék kötelező-e a megváltozott munkaképességűekre is, Szabó Gábor szerint igen, bár nem kizárt, hogy a későbbi módosítással ez még változhat.