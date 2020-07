A járványhelyzet alatt is plázáztunk

A szegediek féltek legkevésbé a koronavírustól – legalábbis ha plázázásról volt szó.

Egy felmérés szerint ugyanis a megkérdezettek több mint 90 százaléka nálunk a járványhelyzet alatt is bevásárlóközpontokban szerezte be a szükséges holmikat magának.

Országos felmérés készült arról, hogy kiderítsék, a járványhelyzet alatt mennyire hagytak fel a magyarok azzal, hogy bevásárlóközpontokba jár­­janak. A 23 ezer fős, országos kutatásban 13 vidéki és négy fővárosi pláza látogatóit kérdezték meg a vásárlási szokásaikról. Az eredményekből kiderült, hogy sokan a járvány alatt sem változtattak a megszokott rutinjukon, és a plázákban szerezték be a legfontosabb élelmiszereket, gyógyszereket, higié­niás termékeket, ugyanakkor mindezt felelősségteljes módon, maszkban, és a csoportosulást elkerülve tették. A megkérdezettek közül 67 százalék a pandémia alatt is vásárolt az adott bevásárlóközpontban – a fővárosban 56 százalék, vidéken 72 százalék vallotta ezt. A lista élén a soproniak, szegediek és szolnokiak szerepelnek, ott ugyanis a megkérdezettek több mint 90 százaléka a járványhelyzet alatt is plázázott.

Érdekesség, hogy bár minden kitöltő személyesen, a bevásárlóközpontban válaszolta meg a kérdéseket, csaknem egyharma­duk mégis inkább az online vá­sárlást részesíti előnyben.