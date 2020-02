Elérte az ítéletidő a megye északi részét, alaposan meglepte az „égi áldás” a kedd reggel munkába igyekvőket.

Azt már-már kezdjük megszokni, hogy a téli februárban tavaszias az időjárás, de egy nyári jelenségre valószínűleg senki sem számított: kedd reggel egy jókora jégeső kopogtatta végig a háztetőket Csongrád megye északi részén. A megye névadó városa mellett Hódmezővásárhelyen, Felgyőn és Szentesen és Szeged nagy részén is hullott a jég az égből.

Csongrádra a mennydörgéssel és villámlással kísért vihar reggel nyolc órakor csapott le. A jelenség nagyon intenzív volt, ugyan csak pár percig tartott, de a borsószem nagyságú jégdarabok beborították a várost, az esőcsatornák is alig bírták a hirtelen terhelést. A közösségi oldalakat ellepték a fehérré változott járdák, kertek fotói és a döbbent beszámolók, senki sem számított februárban jégesőre. Egyik olvasónkat épp indulás közben kapta el a vihar. – Éppen kiállt a férjem a kocsival a garázsból, amikor elkezdett szakadni a jég, olyan szürkeség volt, hogy alig lehetett látni valamit. Inkább gyorsan visszaálltunk és ott vártuk meg, amíg elvonul a vihar. Csak pár percig tartott, de elég sok jég leesett, körülbelül borsószem nagyságúak voltak a darabok.

Ugyan a haragosszürke égbolt egy darabig még ígért folytatást, de hamarosan kitisztult az ég és a jég is gyorsan felolvadt, délutánra már nyoma sem maradt a reggeli ítéletidőnek.

Kedd reggel Vásárhelyt és környékét sem kímélte a vihar, de Szegeden is dörgött az ég, villámlott és jégeső is hullott. A hirtelen jött csapadék a közlekedést is nehezítette, Hódmezővásárhely és Székkutas között több autó is leállt az út szélére a jégeső miatt.

Szentest is elkapta a jég, hajnalban még csak egy kiadós esőzés ébresztette a várost, de aztán megérkezett a jégeső is.

A nagy mennyiségű csapadék és az erős szél ellenére úgy tűnik, a megye eddig komolyabb károk nélkül megúszta a szokatlan februári időjárást, anyagi kárról jelenleg nincs információ. A Katasztrófavédelemhez egy riasztás érkezett Makóról egy leszakadt faág miatt, de károkozó mértékű jégről nem érkezett hír, tájékoztatott Tátrai János, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

