A karácsonyfák második műszakja

Régen, amikor még a lucfenyő volt a legkönnyebben megszerezhető és legnépszerűbb fajta, a legtöbb fáról ilyenkorra már rég lepotyogtak a tüskék. A luc nagyjából a felállítása napján kezdte el hullatni a levelét, lehetett találni a padlórésben még nyáron is. Ilyenkor látni, hogy igazat írtak a felmérések, miszerint ahogy a köd vagy a zúzmara az új hó, a nordmann az új lucfenyő, bár az illata nem olyan erős és jellegzetes. Annyira elszoktunk már a luctól, hogy amikor megláttunk egy-egy csupasz ágas példányt a kukák mellett, elsőre azt hittük, egy éve dobták ki.

A köd az új hó, hallottuk a napokban a mondást, a zúzmarának köszönhetően mégsem volt napokig fekete a tél. Vízkereszt napján szedik le a legtöbben a karácsonyfát, de az ortodox karácsony még csak akkor kezdődik – ezért aztán várnak a fenyők összegyűjtésével Szegeden január harmadik hetéig. Addig szaporodnak az út szélén, árokparton árválkodó exkarácsonyfák, a legtöbb még a tüskéit sem dobta le. Az időjárás annak is adott esélyt és új díszeket, aminek csak a csupasz ágai maradtak meg, de a legszebbek a januári reggelen azok voltak, amikről még nem tűnt el a zöld. Vagyis eltűnt, mert nagyrészt fehér lett. Vastag zúzmara borított minden egyes tüskét. Némelyik plusz díszt is kapott: fehérre fagyott ezüstszál, zúzmarás falevelek lógtak az ágakon.