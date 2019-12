A karácsonyról és a jövő évi tervekről kérdeztük a megye hírességeit

Karácsony után, szilveszter és újév előtt arról faggattunk vásárhelyi, szentesi, csongrádi és makói hírességeket, mit találtak a fa alatt, és milyen terveik vannak a következő évre. A szeretet és a család volt a legnagyobb ajándék.

– Nem árulom el, mit kaptam karácsonyra, nagyon személyes, a 2020-as terveimről pedig babonából nem szeretnék beszélni – közölte a vásárhelyi képzőművész, Szabó Klára Petra, az idei Vásárhelyi Őszi Tárlat fődíjasa. Ami már biztosan megvalósul, arról beszélt: 2 hónapos rezidenciaprogramon vesz részt nyáron Bécsben, ahol a thermofestékek használatával kísérletezik majd. – Készülök az Őszi Tárlat díjazotti és a festőszimpózium kiállítására – mondta.

– Sok mindent kaptam karácsonyra, felsorolni is hosszú: például a feleségemtől egy szuper iPad-et (paradicsomot passzíroz, mákot darál, kávét főz). Gabi lányomtól a palermói utat, most itt vagyunk náluk, ahová a másik lányon, Noémi is eljött, és Gyula fiamtól kétnapos welness-pihenést Martfűre – sorolta a 80. évét taposó szentesi Tóth Gyula, a női vízilabda legendás mesteredzője. 2020-ról annyit mondott:

– Szeretet és béke legyen, ne harcoljunk egymással! A fogadalmam, hogy mindenben segítem az unokáimat – heten vannak, de nem gonoszok –, mert megöregszünk, és nélkülük sivár lenne az életünk.

– A sok szeretet, hogy együtt volt a család, ez jelentette az igazi, a legnagyobb ajándékot. A karácsony nálunk nem az ajándékokról szól, hanem Jézus Krisztus születéséről – jelentette ki Hegedűs Endre vásárhelyi zongoraművész. Jövőre Japánban és az Egyesült Államokban is szeretnének koncertezni feleségével, a szintén zongorista Katalinnal. A szervezés érdemi része a következő évben vár művészekre, akik január 20-án mutatják be 45-ik CD-jüket.

– Az emberek, úgy tapasztaljuk, szeretik ahogy muzsikálunk, azt mondják: a Hegedűs-koncertek mások. Beszélek a közönséghez, ismertetem a darabokat, elmondok róluk történeteket, sztorikat, így személyesebbé téve az élményt.

– Pár napja, december 22-én és 23-án tartottuk a jubileumi előadásokat, melyet két nap alatt legalább 1300-an láttak. Utána, karácsonyra a családomat és a nyugalmat kaptam – közölte Forgó Edit, a 45 éves csongrádi Alföld Néptáncegyüttes művészeti vezetője. Elárulta a „fa alatt” például kávét és utazást talált, utóbbit a gyerekétől kapta – Megfogadom: a következő évben próbálom jobban, intenzívebben megélni a perceket, pillanatokat, melyekre oda kell figyelni. Nem lesz könnyű – ismerte el. Még hozzátette: 2020-ban is sok fesztiválon szeretnének szerepelni, és újra elmennek Moldvába pihenni, lazítani, feltöltődni.

– December elsejétől egymást érték a koncertek, közte három külföldi, 20-án volt az utolsó, utána jöttek az interjúk, műsorok, médiaszereplések – sorolta a makói születésű zongoraművész, Szentpéteri Csilla. Majd 24-én konyhatündérré változott, és elkészítette az ünnepi menüt. Személyes dolgokat, könyveket, koncertjegyeket ajándékoztak egymásnak, fiától, a 20 éves Kristóftól egy telefont kapott. A pihenő nem sokáig tart: december 29-én következik a Majdnem szilveszter című koncert a Kongresszusi Központban.

– Január 1-jén kialszom magam, másnap irány Makó, édesapámhoz utazunk, majd január 20-tól 1 hónapos szünetet tartok, tartunk, végre pihenek. Az újévi fogadalmam, hogy nem fogadok meg semmit, mert úgysem tudom betartani… – közölte Csilla.