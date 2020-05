A karanténba zárt sportolóknál a leállás lelkileg megterhelő lehet

Akár komolyan is visszavetheti a mostani kényszerű leállás a sportolók karrierjét, a legtöbben ugyanis nem tudnak megfelelően edzeni. Bár otthoni erősítő praktikák léteznek, ez sem pótolhatja a mindennapos tréningeket. Ez pedig nemcsak a fizikumot, a lelket is rombolhatja.

Az önként vagy kényszerűségből vállalt karantén mindannyiunkat megvisel, különösen nehezen vi­­selik azonban a bezártságot azok, akiknek a mozgás mindennapjaik része. A sportolók többsége – le­­számítva például a szerencsés kisebbséghez tartozó futókat vagy kerékpárversenyzőket – a jelenlegi helyzetben csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tud edzeni. Egyes esetekben a kihagyás akár komolyan vissza is vetheti karrierjüket, ezért a legkülönfélébb módszerekkel igyekeznek az ed­­zők elérni azt, amit lényegében lehetetlen: otthoni körülmények közé vinni a mindennapos tréningeket, olyan eszközöket felhasználva, amelyek egy egyszerű háztartásban is megtalálhatók.

Úszás a vasalódeszkán

Az interneten számtalan csináld magad megoldást láthattunk már az elmúlt hetekben: vastag ágra aggatott krumpliszsákok funkcionálnak súlyzóként és mosószerrel síkosított padló futópadként. Bemutattak már úszóedzést vasalódeszkán és konyhapulton, illetve kenuzást felmosófával, ezek többsége azonban inkább nevettetésre alkalmas, semmint komolyan vehető edzésmódszereknek. És bár Kapás Boglárka otthon végzett tréningje már a valóban hasznosítható módszerek közül való, az interneten nagyot futott videó, amelyben az látható, hogy olimpikonunk egy gumikötélnek köszönhetően, amelyet a derekára erősített, egy helyben tempózik az úszásra alapjáraton nem alkalmas méretű kerti medencében, szintén valószínűleg csupán pár embernek tudott megvalósítható ötletet adni arra, hogyan lehet uszoda nélkül úszó­edzést tartani.

A legtöbb sportágban tehát ma­­radnak az erőnléti edzések: futás, fekvőtámasz, hasizom-erősítés, jóga és minden olyan gyakorlat, ami akár egy kisebb szobában is kivitelezhető. Ezzel kénytelenek most beérni például a vízilabdá­zók is, akik ezt a medencében űzött csapatsportot most szárazföldön, egyénileg próbálják életben tartani.

Nehéz most motiválni a fiatal sportolókat

– Napi edzéstervet küldünk korosztályokra lebontva, és vannak sporttörténeti feladatok is, amiket vissza kell küldeni az edzők részére – mesélte az utánpótlás-neveléssel foglalkozó Szegedi Vízipóló Suli szakmai vezetője, Lehmann István, ők hogyan vészelik át ezt az időszakot. – A nagyobbakkal heti 1-2 órában online is beszélgetünk, hogy egy­ben tartsuk a csapatot, de még így is nagyon nehéz motiválni a fiatalokat. Főleg ebben a helyzetben, amikor azt sem tudjuk megmondani, mennyi az az idő, amit így ki kell bírni, hogy aztán újraindulhasson a munka. Ettől függetlenül nem számítok nagy lemorzsolódásra: valószínűleg ebben az időszakban csupán azokat veszítjük majd el, akik egyébként sem meggyőződésből űzték ezt a sportot – fogalmazott.

A LEN-kupa- és magyarkupa-­győztes egykori vízilabdázó szerint a vizes edzéseket lehetetlen pótolni, így ebben a sportban biztosan számolni kell a teljesítmény visszaesésével még azoknál is, akik egyébként becsületesen megcsinálják az előírt feladatokat. – Nagyjából egy-másfél hónapra lesz szükség a medencében, hogy eljussanak arra a szintre, ahol a szezon félbeszakadtával tartottak. De elképzelhető, hogy ezzel a becsléssel is túl optimista vagyok – mondta.

A bizonytalanság a legnehezebb

Mindez azokat, akik versenyszerűen sportolnak, lelkileg is nyilvánvalóan megviseli. Lényeges persze, milyen sportról van szó, hiszen vannak, akiket az átlagosnál is érzékenyebben érint a leállás. – A vívó például ellenfél nélkül nem tud edzeni, az úszó pedig víz nélkül. Utóbbinak ráadásul szinte elölről kell kezdenie az alapozást, és más, állóképességet annyira nem igénylő sportokat űzőkhöz képest nagyobb hátrányba kerül egy hosszas kihagyás után – sorolta Harsányi Szabolcs Gergő sportpszichológus. A szegedi szakember szerint az is fontos szempont, hogy lehet-e már tudni bármit a bajnokság be­­fejezéséről. Míg a fociban például kivárnak, a kézilabdában már megszületett a döntés. – A bizonytalanságot mindig nehéz kezelni. Érdemes ilyenkor azt szem előtt tartani, hogy ha nem tudunk hatással lenni valamire, a pillanatra kell figyelni. Azt kell nézni, mi az, amiért mi tudunk tenni, és abból kell kihozni a legtöbbet – fogalmazott.

Készülni kell arra, hogy egyszer ennek is vége lesz

A szakember azt javasolta, hogy aki korábban rendszeresen sportolt, legalább az erre fordított idő egyharmadát most is töltse testmozgással. – Gyerekek esetében fontos, hogy olyasmit csináljanak, ami élvezetes számukra. Saj­­nos a versenyek kiesésével a sikerélményről vagy a meccsek kihívásairól most le kell mondaniuk, ezért érdemes időnként olyan feladatokat, esetleg ottho­­ni kihívásokat is találni számukra, amelyekkel ez az érzés kicsit pó­tolható. Emellett fontos a napirend kialakítása is, ha ugyanis szétfolyik a nap, nehéz lesz visszaszokni, ha eljön az ideje – mondta.

Harsányi Szabolcs Gergő szerint egy sportolónak, bárhogyan is dolgozza fel, hogy most megváltoztak a mindennapjai, és nem edzhet úgy, ahogyan azt eddig megszokta, egy dolgot nem szabad elfelejtenie: hogy ez a helyzet nem tart örökké. – Egyszer biztosan lesznek újra meccsek, versenyek, előbb-utóbb újra szembe kell nézni az ellenféllel. És ha most nem tesz meg mindent, amit ebben a helyzetben megtehet, ak­­kor hátrányba kerülhet velük szemben.