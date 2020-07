A karanténépületet újítják fel a vasalódeszka árából

Átadta ma a győztes licitálónak Vezsenyi László elhíresült vasalódeszkáját. Egy aszódi és egy szegedi vállalkozó is küzdött érte, végül mindketten támogatták a Tappancs Alapítványt.

– Nem vagyunk vetélytársak. Összefogtunk egy jó ügyért – így köszöntötte Gellért Ákos szegedi vállalkozó ma délután a Tappancs Tanyánál azt az aszódi dohánybolt-tulajdonost, akivel az utolsó percekig licitháborút vívott a makói tornatanár, Vezsenyi László elhíresült vasalódeszkájáért.

– Nem vagyok csalódott, hiszen így legalább még több pénzt kapnak a kutyák – fogalmazott Makkai István, aki kifejezetten azért utazott ma Szegedre, hogy személyesen tudja átadni az általa megígért összeget. Bár a vasalódeszkát nem kaphatta meg, az általa a Tappancsnak szánt 200 ezer forintot elhozta. Az árverés így összesen 410 ezer forint bevételt termelt az állatvédőknek.

Farkas Gabriella, a Tappancs Alapítvány elnöke elmondta, ha már a karanténhoz kötődik az árverési tárgy története, az összegyűlt pénzből stílusosan a karanténépület régi szárnyát újítják fel.

– Így legalább maradandót tudunk létrehozni az adományból – tette hozzá Farkas Gabriella.

Az átadáson részt vett Vezsenyi László is, aki egyfajta vigaszdíjként Makkai Istvánnak adta azt a „búvárzoknit”, amely videójában is szerepelt, illetve iskolájának egyenpólóját. A kopott és kissé szakadt vasalódeszkát pedig Gellért Ákos vitte haza, aki ismét megerősítette: ha a város is támogatja ebben, azt a most még épülő új uszodában szeretné majd kiállítani.