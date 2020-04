A kéziratok is hoztak 110 ezret a makói kórháznak

110 ezer forint folyt be abból az árverésből, amit Halász Tamás, a Makó Anno könyvsorozat szerkesztője és kiadója hirdetett meg lapunk egyik cikke nyomán. A makói kórház és rendelőintézet számára nem a pénzt, hanem a belőle vásárolt szájmaszkokat fogja átadni.

A lokálpatriótaként ismert Halász Tamás közösségi oldalán a könyvsorozat darabjainak kéziratát bocsátotta jótékony célú árverésre, miután a Délmagyarországban látta, hogy Börcsök Róbert felajánlotta licitre az egyik festményét és 110 ezer forintot gyűjtött össze. Mint megtudtuk, a Makó Anno sorozat szerkesztőjének és kiadójának ötlete pont ugyanakkora sikert aratott, mint a festőé: ő is 110 ezer forintot tudott összegyűjteni. A kéziratok mindegyike elkelt; a licitre jelentkezők között magánszemély és civil szervezet egyaránt volt.

A Makó Anno sorozat hat kötete, valamint a Makó sportja képekben című könyv – utóbbi Ménesi Gábor felajánlása – kézirataira az ő facebook-oldalán lehetett licitálni vasárnap délig. A kéziratok egyenkénti kikiáltási ára 15 ezer forint volt. Az árverés meghirdetésekor Halász Tamás azt mondta, azért is akart segíteni, mert a felesége is az egészségügyben dolgozik és az édesanyja is ott dolgozott. Most, hogy vége az árverésnek, úgy tervezi, nem a pénzt fogja átadni a kórház makói vezetőinek: szájmaszkokat vásárol belőle és azokat adja át.