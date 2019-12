A kisteleki gyerekek közül idén több mint százan szerepeltek

Több mint száz gyerek adta elő az idei karácsonyi műsort Kisteleken. A betlehemezésnek nagy hagyománya van a városban, 26 éve töretlen népszerűségnek örvend a fiatalok körében. A színvonalas előadásokkal ráadásul évek óta megnyerik a Nemzetközi Betlehemes Versenyt is.

Huszonhat éve minden évben készül betlehemes műsor Kisteleken. A hittanos gyerekeket Harmat József fogja össze, aki idén 103 fiatallal állította színpadra a karácsonyi előadást.

– Mindig új műsort adunk elő, amit a legmeglepőbb dolgok inspirálnak. Idén például a budapesti Fáraó kiállítás plakátját meglátva döntöttem el, hogy Heródes és a fáraó történetére fűzöm fel a történetet – mesélte a kisteleki hittantanár. A szöveg megírásában középiskolás fiatalok is részt vettek – azok a diákok, akik immár 7 éve állandó tagjai a betlehemes csapatnak.

– Szűcs Lászlóval, aki Heródest játssza, mi választottuk ki a jelmezünket is, amit az internetről rendeltünk – mesélte Rostás Márkó, aki volt már kis pásztor, katona és Mózes is, idén pedig a fáraót alakítja. Barátja viszont négy éve stabilan a zsidó király megformálója, mint mondta, ő ebben jó.

A jelmezek egyébként többnyire egyedi készítésűek, azokat kifejezetten a kisteleki betlehemeseknek varrják.

– Vannak, amelyeket évről évre újrahasznosítunk, de folyamatosan bővítjük is a kollekciót, hogy megjelenésben se legyünk mindig ugyanolyanok – mesélte Harmat József. Ezek egyébként annyira különlegesek és igényesek, hogy még külföldön is felfigyeltek rájuk. A kistelekiek ugyanis négy éve részt vesznek a Nemzetközi Betlehemes Versenyen, és előfordult, hogy velük reklámozták a rendezvényt.

Eddig egyébként minden alkalommal ők hozták el az első díjat több mint száz csapat közül, amelynek jutalmaként a szöveges szereplők nyáron Horvátországba mehetnek nyaralni.

A kisteleki fiatalok a betlehemezéssel jótékonykodnak is. Tavaly 580 ezer forintot gyűjtöttek kárpátaljaiak javára, és idén is oda kerül majd az adományperselyeikbe bedobott pénz, Böjte Csaba házához.

A legidősebb betlehemezők tizedikesek, ezért Harmat József már azon gondolkozik, hogy létrehoz egy felnőtt csapatot is. – Akik kinőnek az iskolás csoportból, ebben folytathatnák tovább a betlehemezést. Klassz lenne, ha velük már házakhoz is mennénk, ahogyan az régen is szokás volt – beszélt terveiről.