A kiszombori könyvtárban kiállítást is rendeztek régi vetítőgépekből

A november a diafilmek hónapja a kiszombori könyvtárban. Most – újdonságként – nemcsak gyerekeknek vetítettek, hanem kimondottan időseknek is, ráadásul egy kiállítást is összehoztak régi diavetítő gépekből.

– Soha ezelőtt nem láttam még diafilmet, a gyerekekkel, unokákkal sem vetítettünk. Nekem ez újdonság volt – vallotta be a 81 esztendős Szabó Istvánné tegnap a kiszombori könyvtárban. Ő volt az egyike azoknak a szépkorúaknak, akik kíváncsiságból eljöttek a külön az ő korosztályuknak meghirdetett diavetítésre. A Grant kapitány gyermekeit nézte meg, és nagyon jól szórakozott – olyannyira, hogy utána megnyerte a Verne Gyuláról megrendezett interaktív házi vetélkedőt is, pedig korábban tabletet sem fogott a kezébe. El szokott járni a helyi idősklubba, ott hívták fel a figyelmét erre a nem mindennapi programra.

A november a diáké

A kiszombori könyvtárban rendszeresen vannak diavetítések. Főleg gyerekeknek, óvodás és iskolás csoportoknak, például az ünnepekhez kapcsolódóan vagy egy-egy témához kötve – tudtuk meg Nógrádiné Vígh Krisztina könyvtárostól. Novemberben pedig az egész hónap a diafilmek jegyében zajlik. Neki egyébként – korábban megírtuk már – nosztalgia is a diavetítés, hiszen gyermekkorában testvéreivel nagyon sok tekercset megnézett, és máig jó szívvel emlékszik az akkori kedves családi délutánokra. A régi diavetítő még ma is megvan, Krisztina a saját gyerekének is vetített vele, nagy sikerrel.

Kölcsön is kapnak

A könyvtári diavetítéseket jó néhány éve kezdték, eleinte saját, illetve kölcsönbe kapott, olykor megfakult, szakadozott filmekkel. Manapság könnyebb a dolguk, hiszen a szépen felújított könyvtárban immár van vetítővászon, projektor és laptop is, így a netről is tudnak digitálisan feldolgozott tekercseket vetíteni. Persze kapnak is ajándékba vagy kölcsönbe régi filmeket, illetve vásárolnak – egy-egy darab ára akár 1000-1500 forint is lehet. Tapasztalatai szerint az új filmek színvilága szebb, mint a régieké volt, de egyformán szívesen vetít mindkét fajtából.

Kiállítás diavetítőkből

Maguk a könyvtárosok is meglepődtek, milyen sokan jelentkeztek, amikor közzétették felhívásukat: régi, működőképes vagy tönkrement diavetítőket kérnek kölcsön, hogy egy kis kiállításon bemutathassák őket.

– A legrégebbi darab valamikor az ötvenes évek elején-közepén készülhetett – mondta a bő tucatnyi darabból álló minitárlat rendezője, Adrián Renáta.

– Úgy látszik, a faluban néhány háznál még mindig él a meghitt hangulatú vetítések hagyománya – tette hozzá.

Az érdekes kis kiállítást, amit a helybeli gyerekek csodálkozva nézek meg, november utolsó napjáig lehet látni a kiszombori könyvtárban.