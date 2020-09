A klinikáért futnak és kerékpároznak Szegeden

Negyedik alkalommal rendezi meg szeptember 5-én 9 órától a Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért! nevű jótékonysági programot a Használtautók Szeged és az Adrenalin SE két orvossal, Vizi András gyermeksebésszel és Kovács Tamással, a gyermeksebészeti osztály vezetőjével közösen.

Idén 26,5 kilométeres bringatáv, 4 és 13,5 kilométeres futás, valamint 4 kilométeres séta várja azokat, akik segíteni szeretnék a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikáját.

Mint minden évben, úgy ezúttal is az egészségügyi intézmény eszközbeszerzésére költik a szervezők a nevezési díjat. Egy új gyermek-laparoszkóptorony megvásárlása a cél, ugyanis ez a gép nagyban segítené az egészségügyi szakemberek munkáját a műtőben. Körülbelül 5,5 millió forintba kerül, ehhez kérik a sportolók segítségét szombaton. A Partfürdőről indul majd a rajt, a távok megtétele után pedig ide is érkeznek vissza a résztvevők.

Nevezni 9 órától a helyszínen lehet, vagy előzetesen péntek estig a adrenalinse.hu oldalon. A nevezési díjak ezer és ezerötszáz forintba kerülnek, de azok is segíthetnek, akik nem szeretnének sportolni. Szombaton ugyanis gulyásfőző verseny is lesz a városban, ahol Rokszin Richárd transzplantációs sebész is fakanalat ragad, 500 adag levest készít el, ebből lehet vásárolni majd ezer forintért, az eladásból befolyt összeggel pedig teljes egé­szében a futóverseny nevezési díjaiból összegyűlt pénzt egészí­ti ki.