A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csongrádon – Galéria

A temetői kopjafánál és Mansfeld Péter domborművénél is emlékeztek a kommunizmus áldozataira Csongrádon.

A temetőben Bedő Tamás polgármester beszédében az emléknap történelmi háttere mellett saját emlékeiről is beszélt.

– Felnőtt egy generáció, aminek nincs, vagy csak nagyon kevés emléke van erről a korszakról. A kilencvenes évek előtt nem beszélhettünk erről, én is aztán tudtam meg, hogy nagyapám is megjárta a Hortobágyot és édesanyámat is „kulák” származása miatt nem vették fel főiskolára – emlékezett a polgármester. Hozzátette, nemcsak a kommunista diktatúrákban elhunytak az áldozatok, de azok is, akiket vallása, valamilyen csoporthoz tartozása, vagy származása miatt jogaikban korlátoztak, üldöztek.

– Ez az emléknap a jövőnek is tükröt tart, emlékeztetve arra a rendszerre és arra semmi által nem igazolható társadalmi igazságtalanságra, ami megtörtént ebben az országban. Legyen ez a nap útmutató, járjanak utána a mai fiatalok, mik voltak azok az ordas eszmék, amik a beárnyékolták a XX. századot – fogalmazott a polgármester.

A Fidesz helyi szervezete is emlékezett az áldozatokra, főhajtásukat a Sághy Mihály szakközépiskolában, Mansfeld Péter domborművénél tartották, ahol Vincze László, a város egykori országgyűlési képviselője tartott rövid beszédet.