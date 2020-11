A kommunizmus koporsójába a hős magyar fiatalok verték be az első szöget

64 évvel ezelőtt ismét háború volt az ország szívében, ekkor verték le a szabadságharcot tankokkal a szovjet csapatok. 2013 óta nemzeti gyásznap hazánkban november 4., Szegeden koszorúzással emlékeztek meg a hősökről, akik Polner Eörs alelnök szerint beverték a kommunizmus koporsójának első szögét.

Úgy érezte, a magyar nemzet október 28-án, hogy sikeresen kiharcolta szabadságát, azonban a háttérben már nagy erőkkel készültek a szovjetek az utolsó megtarolásra. November 3-án azzal tudattal feküdtek le az emberek, hogy másnaptól újraindul az élet, azonban hajnalban megérkeztek a fővárosba a szovjet csapatok, az óra helyett az ágyúdörrenésre ébredtek a magyarok, tankok rázták meg a házakat.

Nagy Imre a jugoszláv követségre menekült, Mindszenty bíboros az amerikai nagykövetségre, a Parlamentben Bibó István maradt egyedül. Elhangzott Nagy Imre rádiószózata a nemzethez, majd a szovjetek utasítására az rádión keresztül bejelentették a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulását.

Gyászoló ország

A szovjet túlerő azonban csak többnapos utcai harc során tudta felszámolni az ellenállást a Széna térnél, a Corvin-közben, Óbudán, Kőbányán, a VIII. és a IX. kerület több helyszínén,és végül Csepelen is. A forradalomban hősiesen helyt állt magyarokra emlékeztek országszerte november 4-én, miután a kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította ezt a dátumot 2013-ban.

A fővárosban reggel felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Parlament előtt, míg a Terror Háza Múzeumnál és a Szent István-bazilikánál gyertyát gyújtottak a megemlékezők. Megyénkben a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés alelnöke és tanácsnoka koszorúzott a Rerrich Béla téri emlékműnél az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezve.

Emlékező megye

Polner Eörs alelnök elmondta, 1956. november 4-én a szovjet tankok eltaposták a magyar szabadságharcot, a megyei közgyűlés pedig fontosnak tartja, hogy még a koronavírussal vészterhes időben is megemlékezzenek a hősökre, hiszen a magyarság az a különleges nemzet, ami nemcsak a győzelmeiről, hanem a veszteségeiről is emlékezik. Kiemelte, próbálunk ebből előnyt kovácsolni, mert bár a több mint 100 ezer szovjet katona és az akkor rendkívül modernnek számító T54-esek letaposták a szabadságharcot, mi erőt merítettünk belőle.

Hozzátette, a nagyhatalmak lelketlenül megállapodtak Európa felosztásáról, a nyugat pedig akkor is cserben hagyott minket, de akkor is kiálltunk a szabadságunkért és szembeszálltunk a szovjet barbársággal. A szovjet birodalom és a kommunizmus koporsójába a hős magyar fiatalok verték be az első szöget, ezért büszkének kell lenni rájuk – tette hozzá.

Köztünk élnek

Ugyanakkor a megyei alelnök szerint meg kell említeni, hogy ma is itt vannak köztünk azok az emberek, akik azoknak az akkori kollaboránsoknak a szellemi örökösei, akik utána levezényelték a megtorlást, mert a háttérben megállapodtak a szovjetekkel. Polner Eörs rámutatott, nem a magyar nemzeti érdekeket képviselték, hanem az internacionalista kollaborációt.