A Korábban Érkeztem Alapítvány kapja a Pingvin-kupakokat

Jótékonysági gyűjtést támogat, aki a Dugonics téri pingvinbe dobja bele feleslegessé vált műanyag kupakját. Az ezekért kapott pénzt a Korábban Érkeztem Alapítvány kapja majd meg.

Egy hónapja indítottak jótékonysági kupakgyűjtést a Pingvin Patikák. A Dugonics téren felállított hatalmas pingvinbe bárki bedobhatja üdítőjéről a feleslegessé vált záró műanyagot, ezzel pedig segítheti egy helyi alapítvány munkáját. A Facebookon lehetett szavazni, ki kapja a kupakpénzt, múlt hét végén pedig ez alapján kiderült: a Korábban Érkeztem Koraszülött Intenzív Osztály Alapítványnak zajlik a gyűjtés.

Rádi Katalin alapító elmondta, meglepetésként érte őket, hogy nekik gyűjtenek és hálás érte.

– Szeretjük, ha a támogatóink tudják, mire fordítjuk a tőlük kapott pénzt, így a patika képviselőivel is le fogok ülni és átbeszéljük, mit szeretnének: családot támogassunk a kupakokból befolyó összegből vagy oktatásra költsük. Utóbbi azt jelentené, hogy a Fine Programba kerülne a pénz. Ez az Oxfordi Egyetemen kidolgozott módszer a koraszülött babák ellátását segíti úgy, hogy közben sérülékeny idegrendszerüket is óvja. Az ápolókat és orvosokat olyan módszerrel képezzük, amelynek során a családot is bevonjuk a teendőkbe – mesélte.

Az alapítvány egyébként most az Anyatejes Világnapra készül, amelynek alkalmából augusztus elsején sétát szerveznek az Erzsébet Ligeten át a Koramentorházig. Útközben a résztvevők beszélgethetnek, tapasztalatot cserélhetnek, és megöntözik a tavalyi világnapon ültetett fát is, amelyet a szoptatást támogató közösség szimbólumának tekintenek.