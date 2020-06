A kórháznak adományozták a sérelemdíjukat

A Márki-Zay Péter ellen indított perben a bíróság által megítélt sérelemdíjjal, összesen 800 ezer forinttal támogatta Juhász Tünde, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetője és Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője a vásárhelyi és makói kórház alapítványát.

– A magyar bíróság úgy döntött, és ezt ítéletben is rögzítették, hogy ma, Magyarországon nem lehet tömeggyilkosnak nevezni senkit. Aki a jogállami normákat a legcsekélyebb módon is vallja, tiszteli, annak ezt a döntést el kell fogadnia. Hódmezővásárhely polgármestere a valóságot nélkülözve támadt meg bennünket politikai haszonszerzés céljából, amit a bíróság is elítélt – mondta Juhász Tünde a pénz átadása előtt, a keddi sajtótájékoztatón.

400-400 ezer forint a sérelemdíj

Neki és Holubán Csillának is 400-400 ezer forint sérelemdíjat állapított meg az ítélőtábla, amit a hódmezővásárhelyi kórháznak ajánlottak fel.

Mint korábban megírtuk, a Szegedi Ítélőtábla jogerős ítélete szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere megsértette Juhász Tünde kormánymegbízott és Holubán Csilla járási hivatalvezető jóhírnevét. Valótlanul állította azt Facebook bejegyzésében, hogy a kormánymegbízott és a hivatalvezető úgy adtak az olasz szemét behozatalára engedélyt, hogy tisztában voltak ennek káros következményeivel, döntésükkel hozzájárultak a vásárhelyi gyermekek mérgezéséhez, ezért a Legfőbb Ügyész vádat emel ellenük különös kegyetlenséggel elkövetett tömeggyilkosságért. Az ítélőtábla megállapította a jóhírnév megsértését és eltiltotta Márki-Zay Pétert a további jogsértéstől.

Nem határozták meg a felhasználási célt

Mivel Márki-Zay Péter határidőre nem fizette meg a sérelemdíjat, ezért végrehajtási eljárást helyeztek kilátásba. A polgármester Facebook oldalán ezt írta: „Nem lesz végrehajtás, ugyanis tegnap rózsaszín csekken elpostáztam a 800000 forint sérelemdíjat Juhász Tünde és Holubán Csilla címére. Azért nem hamarabb, mert nem adták meg a számlaszámukat – mint utóbb kiderült, szándékosan: így sokkal drágább és időigényesebb volt, mint egyszerű utalással.” A polgármester azt is közzétette, hogy a rózsaszín csekken történő pénzfeladás összesen 16490 forintjába került.

Juhász Tünde és Holubán Csilla leszögezték, az adomány felhasználási célját nem határozták meg.

– Ha a hozzáértő orvosok, a kórház vezetése úgy gondolják, hogy wifi helyett gyógyítást támogató eszközöket szereznek be, mi támogatjuk.

A pénznek jó helye lesz

Kallai Árpád, a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója kiemelte, olyan folyamat zajlik a városban, ami több alkalommal is megrendítette a munkájukat.

– Örülök a felajánlásnak. Ezzel polgármester úr, még ha nagyon áttételesen is, de támogatja a kórházunkat. A pénznek jó helye lesz, a betegellátás fejlesztésére fordítjuk – ígérte meg.