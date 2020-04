A kórháznak gyűjt Szentes városa

Az itt élők közös összefogásával szeretnének egy kisbuszt vásárolni Szentesen, hogy könnyebben tudja kezelni a járvány miatt kialakult helyzetet a Dr. Bugyi István Kórház. A kisbuszt a tesztek szállítására használná a kórház.

Lakossági kezdeményezésre indult gyűjtés a városban: he­­lyi magánszemélyek és vállalkozók jelezték, hogy segítenének egy PCR készülék árának összegyűjtésében. A gép a ko­­ronavírus tesztelésére és kimutatására alkalmas, ezért nagy segítség lett volna a kórház szá­­mára.

Az ötlet Berettyóújfaluról in­­dult, ott a Gróf Tisza István Kórház indított gyűjtést a koronavírus tesztelésére és ki­­mutatására alkalmas PCR ké­­szülékre. Az orvosi eszköz 14 millió forintba kerül, ezt két nap alatt össze is adták helyi cégek, magánszemélyek, de ott az önkormányzat is beszállt a tá­­mogatók közé.

A szentesi gyűjtés azonban időközben célt váltott, miután az akció elindítása után Szabó Zoltán polgármester egyeztetett Kalmár Mihállyal, a kórház főigazgatójával a készülék üzembe helyezésének techni­kai feltételeiről. Kiderült, a fő­­­­igazgató támogatná a készülék beszerzését, de a géphez szükséges tesztcsíkok, vegyszerek, technikai személyzet és egyéb kiegészítők fedezetét szintén a felajánlásokból kellene fedezni, mert azok komoly költséget rónának a kórház költségvetésére, becslések szerint naponta akár milliós nagyságrendű is lehetne a PCR gép napi működtetése. Az utólagos információgyűjtés során az is kiderült, a gépre is heteket kellene várni, a hozzá szükséges eszközök pedig jelenleg elérhetetlenek Magyarországon.

A PCR készülék helyett in­­kább egy kisbuszra lenne szüksége az adományokból a kórháznak, amint azt Kalmár Mihály, a kórház főigazgatója jelezte a polgármesternek. A ki­­lencszemélyes járművel a mintákat szállítanák, és a védőfelszerelések beszerzésében is se­­gítene, erre a kórház tizenhat éves autója már műszakilag nem alkalmas.

A gyűjtés tehát új céllal folytatódott, az adományok folyamatosan érkeznek, az összeg a hárommillió forinthoz közelít, ehhez a Délalföldi Kertészek Szövetsége például ötszázezer forinttal járult hozzá, de további cégek, civil szervezetek és magánszemélyek felajánlását is örömmel várják.

Aki szeretne hozzájárulni az ügyhöz, az a Szentes Városért Közalapítványnak adakozhat, számlavezető bankjuk a Takarékbank Zrt. Szentesi Kirendeltsége, számlaszámuk: 80600017-10027848.