Csak a végzős, érettségiző és felvételiző diákok számára szervezik meg a vizsgákat, így az előrehozott és más szintemelő vizsgákat eltörlik. Országosan 84 300 fő vizsgázhat hétfőtől, 1144 helyszínen.

A pontszámítás átalakul. Minden az írásbelin múlik majd, ezért megnéztük, hogy a fő tantárgyakat hogyan érintené a rendszer módosítása. Magyarból maximum 100 pontot szerezhettek. A szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotásra 50 pontot, a műértelmező szövegalkotásra 40 pontot, a helyesírásra és írásképre pedig 8+2 pontot kaphattok. Történelemből is hasonló a helyzet, ugyanis a szóbelik nélkül ez a vizsga is 100 pontos: a rövid feladatokkal és az esszékkel is 50-50 pontot lehet szerezni. A matekérettségi írásbeli vizsgáján is maximum 100 pont szerezhető – 30 pont az első feladatlappal és 70 pont a másodikkal. A középszintű nyelvi érettségik 117 pontot érnek írásban – 33 pont jár az olvasott szöveg értésre, 18 pont nyelvhelyességre, 33 pont a hallott szöveg értésre és további 33 pont az íráskészségre. – mondta Maruzsa Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára.

A szóbeli érettségik és a gyakorlati vizsgarészek idén tavasszal elmaradnak. A középszintű szóbeli vizsgákat csak olyan vizsgatárgyak esetén kell megszervezni, ahol eleve csak szóbeli vizsgarész lenne. Mindazonáltal ide tartozik az is, ha valaki megbukik az egyik vizsgán. Ha írásbelin eléri a diák a tizenkettő százalékot, de nem éri el a huszonöt százalékot, szóbeli vizsgát tehet. Így lesz esélye javítani azoknak, akiknek szükségük van rá.

Szegedi információk

Úgy tudjuk, hogy a Szegedi Szakképzési Centrum iskoláiban 816-an, A Szegedi Tankerületi Központ gimnáziumaiban pedig 667-en tesznek érettségi vizsgát a következő pár napban.

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában idén 162-en érettségiznek. A diákokat itt arra kérték, hogy reggel 8 és fél 9 közt érjenek be az épületbe, melybe 3 bejáraton keresztül várják őket. Hogy ki melyiken mehet be, azt előre elküldték nekik, ahogy azt is, melyik teremben lesz a vizsgájuk. A bejáratnál megkapják a maszkot és a kesztyűt. A maszkot a toaletten és a folyosón lesz kötelező viselni, a többi helyiségben csak ajánlott.

Dr. Dobi János, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, hogy a középszintű érettségik mellett 50-50-en emelt szintű érettségit is tesznek az elkövetkezendő napokban matematikából, történelemből és angolból.

Közlekedési infók érettségire igyekvőknek

Az SZKT járatait az érettségik miatt időszakosan duplájára növelik. A pontos menetrendet EZEN A LINKEN tekintheti meg.