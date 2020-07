A közösségépítés jegyében táboroztak Domaszéken

Az idei tábor fókuszában a közösség állt, így a résztvevők minden nap más közösségekkel ismerkedtek meg: a szalézi szerzetesekkel, a szegedi szeminaristákkal, a ministránsokkal, a cserkészekkel, zenés közösséggel és a Kalazancius mozgalommal.

Tizenhetedik alkalommal táboroztak együtt a Szeged-Csanádi Egyházmegye fiataljai Domaszék-Zöldfáson az Ifjúságpasztorációs Iroda (IPC) szervezésében.

A közösség lényegének megértését több előadás is segítette. A táborlakók hallottak Jézusról, a szerzetességről és a családról, valamint kiscsoportos beszélgetések is mélyítették az információkat. A testi feltöltődésre is jutott idő. Első nap vizes sorversennyel próbálták lehűteni magukat a fiatalok, majd ügyességi akadályverseny és röplabda bajnokság volt.

A kézműves foglalkozás is kiemelt figyelmet kapott, ugyanis a mindenki által készült tárgyakból állt össze a teljes alkotás. A résztvevők egy puzzle darabot festettek ki egyenként, amelynek témája a „Ki vagyok én? ”volt.

Idén először csatlakozott a közösséghez Ferences Mária misszionárius nővér is. A lelki napon három különböző imamóddal ismerkedhettek meg a résztvevők, amelyek alkalmazására az esti Face2face nyújtott lehetőséget. A tábor utolsó estéjén bátorságpróba volt, ijesztőbbnél-ijesztőbb feladatokkal. Az utolsó napon a család témája körül forgott minden. Az ötnapos tábor zárásaként Gyulay Endre nyugalmazott püspök mutatott be szentmisét.