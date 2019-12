A közösségi szinten gondolkodó gyerekekből nem lesznek maguknak való felnőttek

Gyerekként költözött a Szenteshez tartozó faluba Lévainé Bódi Szilvia, azóta „megfogta” az ottani környezet. Tíz éve ő a helyi közösség motorja, rendezvényeket szervez, közösséget épít és ha kell, végigbiciklizik és mindenhova becsönget Magyartésen.

Az ég is ragyog, amikor megérkezünk a faluba, de ha történetesen épp rossz idő lenne, akkor is felvidítana a vendéget fogadó látvány: az utak szélén szépen lefestett öreg biciklik, rajtuk virágtartók, kis táblácskákon pozitív gondolatok várják a Magyartésre érkezőt. A helyi kultúrház előtt idős, bajszos bácsitól búcsúzik épp Lévainé Bódi Szilvia. – Jani bácsi is aktív tagja a közösségnek, ő nevezte el a nemrég elkészült kemencénket. Mukinak fogják hívni – fogad a kapuban mosolyogva Szilvi.

Cikkünkben mesélt a kezdetekről,, hogy „hogyan lett a semmiből valami”, és hogy miért is olyan az élet Magyartésen, mintha egy nagy családban lennénk.

