“A kungfu hatással van arra, hogyan látsz dolgokat, az életedet”

– A feleségem, aki ügyvéd, Hongkongból származik. 2008-ban találkoztunk, egy tv-showban szerepeltem. Amikor mondta a szüleinek, hogy kungfut tanítok, nevettek. Kérdezték: “Jó, de mi a foglalkozásom?” Amerikában, Nyugaton vannak nagy kungfu iskolák, de Hongkongban ez elképzelhetetlen. Két lányunk van. Az első lányom Hongkongban született. Emiatt nagyon kötődik ahhoz a kultúrához -meséli Si-fu Alex Richter, New York-i főinstruktor, Wing Tsun mester. Amikor éppen nem kungfut gyakorol, akkor kungfuról ír. A szegedi találkozón olyan érdekes történeteket is megtudtunk, hogy Alex miért kezdett el gyerekkorában harcművészetekkel foglalkozni. Cikkünket keresse a szombati Délmagyarországban!