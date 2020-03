A lakásban a konyhabútor hangulati elemként is funkcionál

Ma már a gyártóknak köszönhetően hazánkban a kiskereskedelemben is találhatunk olcsó és egyben jó minőségű konyhabútorokat. A konyháknak napjainkban kompaktnak kell lennie, hiszen azon túl, hogy teljesítik a funkcionális követelményeket, sokak otthonában még a nappali részét is képezik – fontos dizájnelemek.

– Alapvetően a letisztult konyhaszekrények most a divatosak, ezen belül is legtöbben a magasfényű bútorokat keresik. A közízlésben ezek után kö­vetkeznek a fóliázott ajtókkal ellátott szekrények. Utóbbi azt jelenti, hogy egy speciális géppel bemarják azokat, majd egy időtálló fóliával vonják be. Leginkább a piac és a gyártástechnológiában hasz­­nált folyamatok határozzák meg a trendeket és az árakat – mu­­tatott rá Papp Krisztián, az egyik szegedi kiskereskedelmi áru­­ház vezetője.

Hozzáfűzte: – Az előbb em­lített típusok drágább gyártás­technológiával készülnek. Va­lamivel olcsóbbak, és szintén kelendőek a műanyag, laminált, fautánzatú frontokkal el­látott konyhaszekrények. Azt is megtudtuk, a vevők keresik a földszíneket, továbbá állandó divatnak tekinthető a fekete, a fehér és a szürke konyhabútor, illetve ezek variációi.

Cikkünk folytatása a március 11-ei lapszámunkban olvasható.