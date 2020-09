A lapistóiak közösen festették ki a volt kultúrházat – Galéria

Megmozdult a közösség Lapistón, a Szenteshez tartozó apró településrész lakosai együtt kezdték el rendbe hozni az egykori kultúrház épületét. A megújuló épületben egy közösségi helyet szeretnének kialakítani, ahol találkozhatnak és kisebb rendezvényeket rendezhetnek a környéken élőknek.

– Másfél millió forintos ke­­retünk van a településrész fej­lesztésére, ebből próbáljuk a legtöbbet kihozni – magyaráz­­ta Agócs Lászlóné, a környék önkormányzati képviselője.

– Az itt élők igénye volt, hogy szeretnének egy közösségi he­­lyet, ezért is összefogással újítjuk fel. A szakmunkát szakemberek végzik, de az előkészítésben, takarításban sokat tudtunk mi is segíteni – tette hozzá a képviselő. A kétnapos munka jó hangulatban telt, zsíros kenyérrel, paprikás krumplival, majd a lecsófesztiválhoz csatlakozva lecsóval is várták a dolgos kezeket.

A városrész képviselője el­mondta, még bőven akad tennivaló az épületen, szeretnének klímát felszereltetni, kicserélni a régi neonvilágítást, és az el­­használódott linóleumpadlót is újra cserélnék. Ha pedig kész a ház, akkor tartalommal, élettel szeretnék megtölteni.

Akinek ötlete van, az jelezheti a Lapistón és környékén élek Facebook-csoportban is.